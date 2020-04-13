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Dr. Erol Uçaner isyan etti

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Dr. Erol Uçaner isyan etti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Ürologu Opr. Dr. Erol Uçaner, bazı dairelerin açılabileceği görüşü üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu karara adeta isyan etti.

Komitedeki doktor arkadaşlarının 30 Nisan’a kadar beklenmesi tavsiyesine karşın hükümetin bazı daireleri açma kararını almasının yanlış olduğunu ima etti.

İşte Dr. Uçaner’in paylaşımı:

“Açın daireleri, hepsini açın, yatay seyreden grafik diyorsunuz ya, o grafik bir seyir değişirse işte o zaman konuşulacak başka şeyler de olacak! Komitedeki doktor arkadaşlar 30 Nisan’a kadar sabır diyor!!! Vardır bir bildikleri elbet!! Çalıştılar, hesapladılar,!! Dinlemeyin!! Önemi yok! Siz kalkmış grafik yataydır, haftaya tedbirli açalım kararı alıyorsunuz! Pandemiye de bekleriz sizleri! Yoğun bakıma da! Açın heryeri! Bu aldığınız kararla yarın insanlar zaten artık sokaklardadırlar!!! Bu arada neden yarından açmazsınız? Zaten kaç gündür yeni vaka yok, Bence beklemeyin ,bir an önce ne yaşanacaksa onu yaşayalım derim ben! Sizce?

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