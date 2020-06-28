"Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde 200 yataklı servis ve 150 solunum cihazı hazır"

Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz sonrasında oluşacak olan herhangi bir olumsuz durum karşısında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 200 yataklı bir servis ve 150 adet solunum cihazının hazır olduğunu vurguladı

Başbakan Ersin Tatar, ülkeye girişlerin başlayacaği 1 Temmuz sonrasında oluşacak herhangi bir olumsuz durum karşısında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 200 yataklı bir servis ve 150 adet solunum cihazının hazır olduğunu vurguladı.

Tatar, 1 Temmuz sonrasında ülkeye gelişlerde 72 saatlik PCR testleri isteneceğini yineleyerek, ülkeye giriş yapıldığı andan itibaren ise takip sistemiyle gelenlerin nerede olduklarının izlenebileceğini söyledi.

Başbakan Tatar, "Sağlık ekiplerimiz takip edecek ve bir hastalık durumu olursa, hemen onu başka yere taşıyacak. Ayrıca kiminle temasta olduğuna dair takibini yapacak. Ama her gelene de çok fazla kalabalık ortamlara girmesinler diye tavsiyelerde bulunacağız. Oteller, bu insanları müze falan gezmesine götürmeyecek. Otele girecek, otelden çıkmayacak denizine havuzuna girecek. Bu süreç yönetilecek başka çaremiz yoktur”

Ulusal Birlik Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, UBP Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları yerli üretime ve ülkeye sahip çıkmanın önemine dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlik UBP Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları Lokali’nde gerçekleştirildi.

Gençlerin yoğun bir şekilde katıldığı etkinlikte, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, bazı UBP milletvekilleri ile UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu.

Etkinlikte, Kıbrıs Türk kültürüne uygun izaz ikramda bulunulurken, gençler, Başbakan Ersin Tatar’a pandemi süreci, PCR testleri ve 1 Temmuz’dan sonra KKTC’ye girişlerle ilgili sorular yöneltti.

Başbakan Ersin Tatar sorulara verdiği yanıtlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişmesinin, halkın refah seviyesinin artmasının, Devletin güçlenmesinin UBP’nin önceliği olduğunu vurguladı.

Tatar, “Ülkenin, çağı doğru okuyan, insanlığı, halkını ve devletini düşünen, üretime ve öz değerlerine gereken önemi veren, çok çalışan, gençler sayesinde ileriye gideceğini, kendisinin, Kıbrıs Türk gençliğine güvendiğini” söyledi.

Başbakan Tatar bir soru üzerine de “ülke ekonomisinin bu kadar uzun süre izole edilemeyeceğini kaydederek, 1 Temmuz sonrasında ülkeye gelişlerde 72 saatlik PCR testleri isteneceğini ve ülkeye giriş yapıldığı andan itibaren ise takip sistemiyle gelenlerin nerede olduklarının izlenebileceğini” belirtti.

Tatar, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Sağlık ekiplerimiz takip edecek ve bir hastalık durumu olursa, hemen onu başka yere taşıyacak. Ayrıca kiminle temasta olduğuna dair takibini yapacak. Ama her gelene de çok fazla kalabalık ortamlara girmesinler diye tavsiyelerde bulunacağız. Oteller, bu insanları müze falan gezmesine götürmeyecek. Otele girecek, otelden çıkmayacak denizine havuzuna girecek. Bu süreç yönetilecek başka çaremiz yoktur”

Başbakan Ersin Tatar, ekonominin daha fazla dara girmemesi adına bunu yapmak zorunda olduklarının altını çizerek, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın pandemi sürecinin başında “OHAL ilan edin herkesi evine kapayın” söylemine hükümet uysaydı, bugün ekonomi batmıştı, kimse maaşını atam alamazdı” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde gelinen noktaya da vurgu yapan Tatar, şunları ifade etti:

“Biz o noktaya getirdik ki, herkes Haziran sonu itibarı ile tam maaşını alacak. Üç kesinti yaptık onlarda geriye ödeniyor. Büyük bir başarı vardır. Bunu hazmedemeyenler bize bin bir oyun çekiyorlar, bizde bu oyuna gelmeyeceğiz”

Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz sonrasında oluşacak olan herhangi bir olumsuz durum karşısında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 200 yataklı bir servis ve 150 adet solunum cihazının hazır olduğunu vurguladı.

Başbakan, yeni bir pandemi hastanesi yapımı için de hükümetin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.