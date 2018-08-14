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Döviz krizi, rafları boşalttı

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Dövizdeki kur belirsizliği nedeniyle ülkemize çeşitli ürünler ithal ederek dağıtımını yapan firmalar dün itibariyle satışlarını durdurdu. Bu nedenden dolayı marketlerde birçok ürünün rafları boş kaldı

Döviz krizi, rafları boşalttı
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Murat ASLAN

Türkiye ile birlikte ülkemizde Türk Lirası’nın son bir hafta içinde yüzde 25 civarında değer kaybetmesi sonrasında piyasada birçok sektörü tedbir almaya iterken, vatandaşa da zor günler yaşatıyor.

Dövizin fırlaması sonrasında özellikle ülkemize yurt dışından ithal edilen birçok ürün ithalatçılar tarafından piyasaya verilmemeye başlandı.

Dün birçok markette ithal içki ve gıda ürünleri rafları boşaldığı görüldü. Bu konuda market sahipleri reyonlara astıkları duyurular ile ülkedeki döviz kurlarındaki belirsizlik nedeniyle ithalatçı firmaların ürün satışlarını durdurmaları dolayısıyla aranan ürünlerin bulunamamasından dolayı özür mahiyetinde bir açıklama yaptıkları görüldü.

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