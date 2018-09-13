Döviz, Güney'e ilgiyi bitirmedi

Dövizin yükselişi ve TL’nin büyük değer kaybetmesiyle birlikte Kıbrıslı Rumların KKTC’deki kredi kartı harcamaları ilk kez Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki kredi kartı harcamaları geçti

Kıbrıslı Rumlar Ağustos ayında nakitler hariç “sadece kredi kartlarıyla” kuzeyde 1,4 milyon Euro harcadı. Ancak dövize rağmen aynı dönemde Kıbrıslı Türkler’in yine “sadece kredi kartlarıyla” Güney’de bir milyon Euro harcaması dikkat çekti



Bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında Rumlar nakitler hariç kredi kartlarıyla KKTC’de 8,2 milyon Euro harcarken, Kıbrıslı Türkler ise Güney Kıbrıs’ta 12,3 milyon Euro ödeme yaptı

Dövize rağmen Güney’de bir milyon Euro harcadık

Kıbrıslı Rumlar Ağustos ayında “sadece kredi kartlarıyla” kuzeyde 1,4 milyon Euro harcadı. Ancak dövize rağmen aynı dönemde Kıbrıslı Türkler’in yine “sadece kredi kartlarıyla” Güney’de bir milyon Euro harcaması dikkat çekti

Rumların KKTC’deki kredi kartı harcamalarının ilk kez, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki kredi kartı harcamalarını geçtiği bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, JCC şirketinin önceki gün yayınladığı verilere dayanarak, döviz kurlarının yükselmesinin, Rumların KKTC’den alışveriş yapmasını cazip hale getirdiğini kaydetti.

Habere göre, Ağustos ayında, Rumların kredi kartlarıyla KKTC’de 1,4 milyon Euro, Kıbrıslı Türklerin ise kredi kartlarıyla Güney Kıbrıs’ta 1 milyon Euro harcadığını yazdı.

Gazete, Rumların KKTC’deki kredi kartı harcamalarının 2017 yılının Ağustos ayında 787 bin Euro, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki kredi kartı harcamalarının ise 2,3 milyon Euro olduğunu anımsattı.

Haberde, 2018 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Rumların kredi kartlarıyla KKTC’de 8,2 milyon Euro, Kıbrıslı Türklerin ise Güney Kıbrıs’ta 12,3 milyon Euro harcadığı belirtildi.