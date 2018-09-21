İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer, Mağusa’da yapımı süren binin üzerinde konutla ilgili sıkıntıların olduğunu açıkladı. Mağusa Belediye Başkanı Arter ise “İnşası başladığı halde dosyası belediyeye gelmeyen inşaatlar var” dedi

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter dün Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile bir görüşme yaparak, Gazimağusa’daki İmar planı çalışmalarını, inşaat sektörünü, dövizin artışından dolayı projelerde yaşanan sıkıntıları konuştu.

Arter, imar planını paydaşları olarak müteahhitler birliği ile yürütmeye devam ettiklerini, imar planının planladıkları şekilde devam etmesi halinde 2019 yılında Gazimağusa’da hayat bulacağını söyledi.

Başkan Arter, Gazimağusa’nın sürekli geliştiğini, konut ihtiyacı arttığını, imarın disiplin altına alınması gerektiğini, zamanında yapılmayan çalışmaların faydası olamayacağını kaydetti.

Başkan İsmail Arter, ülkemizde ve Türkiye’de ekonomik bir kriz ile karşı karşıya olduklarını, geçmişte de döviz artışından dolayı maliyet artışlarının yaşandığını ifade ederek, “yürütülen projelerimiz var ancak kontrol edilemeyen bir maliyet artışından dolayı hem devlet hem belediye hem müteahhitler sıkıntı içindedir. Bunlara ivedilikle çare bulmak lazım. Hangi noktadayız neler yapılabilir? Hükümet kanadının bu konuda çalışmaları hangi noktaya taşındı? Müteahhitler ne düşünüyor gibi konular önemlidir.” dedi.

Başkan Arter, “şehrimizin konut ihtiyacı diğer ilçelerde olduğu gibi yüksek oranlardadır. Devam eden inşaatların inşaat ruhsatlarının kontrollerinin yapılması ve disiplin altına alınması lazım. Kontrol ediyoruz ama inşaat başladığı halde dosyası belediyeye gelmeyen inşaatlar var.” diyerek şunları kaydetti:

“Bu konularda ne gibi somut adım atacaksak hissedilir şekilde olması lazım. Cafer bey ile daha önce de birlikte çalıştık çok çalışkan bir arkadaşımızdır. Şimdi de uyum içinde birlik ve belediye olarak çok süratli bir iletişimle bu işlere çare bulacağımızı umuyorum.”

Başkan İsmail Arter belediyenin ihaleleriyle ilgili de şunları kaydetti:

“İhale aşamasında belirlenen keşif bedellerinde eksiklik olduğunu söylemem lazım. Çünkü birkaç ihalemizde müteahhitlerin teklif vermediğini hatırlıyorum. Sorun da şuydu ‘bu maliyetlerle bu işler yapılamaz’.

Biz bir devlet isek maliyetleri belirleyenlerin güncel fiyatları takip eden bir organizasyonla tekrar tekrar ihalelerdeki keşifleri düzenlemek yerine doğru düzgün maliyetlerle yola çıkmamız lazım. Arkasından bir de döviz krizi geldi. Zaten maliyelerde bir sıkıntı vardı. Maliyetlerde uçarcasına yükseliş olduğunda işler tamamen düğümlendi. 2 projemizde bu sıkıntı varken, hükümet yetkilileriyle konuştuğumuzda, bütün adadaki ihalelerde sıkıntı olduğunu öğrendik. Bunun üzerinde ivedi çareler üretecek bir çalışma yapılması lazım.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de yaptığı açıklamada, Gazimağusa’nın geleceğini ilgilendiren imar planı ile ilgili bir çalıştay yapmayı planladıklarını, ihalelerin yapımını üstelenen müteahhitlerin zorluklar içinde olduklarını, buna bir formül bularak vatandaşın mağdur olmasını önlemek istediklerini, hükümetle görüşmelerinden sonra önümüzdeki hafta formülün netleşeceğini ve işlerin önünün açılacağını ifade etti. Hem halkın hem müteahhitlerin hem belediye açısından projelerin yarım kalmamasının önemli olduğunu da belirten Gürcafer, Gazimağusa bölgesinde yapımı devam eden binin üzerinde konutla ilgili sıkıntıların olduğunu, bu sorunlarla ilgili görüş alışverişi yaparak çözüm bulmak istediklerini ifade etti. Gürcafer, Gazimağusa Belediyesi ve yönetiminin kendileriyle her zaman diyalog içinde olduğunu, bunun bundan sonra da devam edeceğine inandığını, Gazimağusa Belediyesi ile hiçbir zaman sorun yaşamadıklarını ancak sosyo-ekonomik durumdan dolayı karşılarına sorunlar çıktığını bunu her zamanki gibi bir araya gelip çözeceklerini ifade etti.

Cafer Gürcafer, Kamu İhale Yasası’ndaki mevzuatın düşük enflasyon ve dövizin hareketli olmadığı göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir ihale yasası olduğunu, “keşif bedelinin üzerinde ihale atılamaz” diye bir yasa maddesi olduğunu ifade ederek, bürokrasi yavaş olduğundan dolayı projelendirme ve fiyatlamanın 4-5 ay zaman aldığını, geçen zamanda fiyat farkı oluştuğunu söyledi. Kamu ihale yasasındaki maddeyi kanun hükmünde kararname ile değiştirip güncel teklif atmayı sağlamak gerektiğini, bu madde kaldırıldığında günün koşullarına göre verilecek tekliflerin idare tarafından kontrol edileceğini söyledi. Gürcafer, fiyattan olumsuz etkilenilmemesi için ihalelerin yapım süresinde idarenin malzemenin tedariğine yardımcı olabileceğini veya fiyat farkı uygulaması yapılabileceğini, ancak en makul çözüm olarak idarenin de zarar görmemesi için ihale sonuçlandığında malzemenin alınabileceğini ve şantiye alanında bekletilebileceğini, böylece parası ödenen malzemeye hem müteahhitin hem idarenin fazla para ödemek zorunda kalmayacağını ve 2 tarafın da zarar etmeyeceğini kaydetti. Gürcafer, bunun bir bakanlar kurulu kararı ile tüm belediyelerin yapabileceği şekle dönüşeceğini söyledi.