Dostluklar pekiştirildi, yeni projeler üretildi

TDP Gençlik Örgütü eğitim ve sosyal amaçlı olarak, Dipkarpaz’da kamp gerçekleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü eğitim ve sosyal amaçlı olarak, 23-25 Ağustos tarihlerinde Dipkarpaz’da Wooden Houses tesislerinde kamp gerçekleştirdi.

Üç gün boyunca süren kampta çeşitli aktivitelerin yanı sıra eğitim çalışmaları da gerçekleştirildi. Kampın ilk gününde Akademisyen Dr. Ömür Yılmaz ‘Toplumsal Cinsiyet’ ikinci gününde ise Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel ‘Kıbrıs Türk Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısı ve Kültürel Geçirgenlik’ başlıklı eğitim çalışmalarında gençlerle bir araya geldi.

TDP Genel Başkanı milletvekili Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal, Milletvekili Zeki Çeler, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın ile bazı PM ve MYK üyeleri de kampı ziyaret etti. Kampta bulundukları süre içerisinde gençlerin düzenlediği etkinlikleri ve yapılan çalışmaları izleme şansı bulurlarken, ‘Ülkemiz ve Partimiz’ başlıklı sohbet toplantısında ise parti çalışmalarına yönelik bilgi verdiler, gençlerin görüş ve düşünceleri dinlediler. Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da kampı ziyaret ederek parti yetkilileri ve gençlerle bir süre sohbet etti.

TDP Gençlik Örgütü Başkanı Yusuf Osman hafta sonu gerçekleştirilen kampın oldukça verimli geçtiğini belirterek, kampa katılan, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kampın parti içi dostlukların ve kaynaşmanın daha da pekişmesi, farklı fikirlerin tartışılması, karşılıklı değerlendirmeler ve analizlerin yapılarak yeni projelerin ortaya çıkması açısından faydalı olduğunu belirten Osman, “Kampımız amacına ulaştı” dedi.

Osman 'kampta gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının da oldukça yararlı geçtiğini belirterek, eğitim çalışmalarında kendileri ile birlikte olan Ömür Yılmaz ile Barış Başel’e teşekkürlerini iletti.