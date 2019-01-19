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Dörtyol’da ağılları su bastı

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Dörtyol’da ağıllar bölgesini su bastı, bir koyun ve üç kuzu telef oldu

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Dörtyol’da ağılları su bastı
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Kıbrıs genelinde yağan son bereketli yağmurlar sonucunda akmaya başlayan Çakıllı Dere, Mesarya’nın göbeği sayılan Dörtyol köyünün ağıllar bölgesini sular altında bıraktı.

Çakıllıdere'nin son noktası, halk dilinde kukla havuzları olarak bilinen noktada derenin taşması sonucu bazı ağılları su bastı. 

Kanalın yırtılmasıyla bölgede su taşkını yaşandı.

Bölgede dün dozerle toprak setler yapıldı. Ağıllardaki baskın yüzünden 1 koyun, 3 de kuzu telef oldu. Bölgedeki ağıllar boşaltılırken, hayvanlar güvenli ağıllara taşındı. 

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