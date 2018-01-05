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Dört yerli üründe pestisit kalıntısı

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İthal ürünlerden elma çeşitleri, yeşil biber, çeri domates, buğday, armut çeşitleri, sultani üzüm ve cennet hurması olmak üzere 18 numunenin 18’inin de temiz olurken, Yerli ürünlerden marul çeşitleri, maydanoz, enginar, mandalin, pazı, çiçek lahanası, ıspanak, gömeç, pancar, patates, golyandro, bezelye, pırasa, çilek, patlıcan, kereviz ve mandalin olmak üzere 40 numuneden 36’sının temiz, 4'ünde ise limit üstü kalıntı tespit edildi

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Dört yerli üründe pestisit kalıntısı
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Tarım Dairesi, 29 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’ne kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi'nde değerlendirildiği kaydedildi.

İthal ürünlerden elma çeşitleri, yeşil biber, çeri domates, buğday, armut çeşitleri, sultani üzüm ve cennet hurması olmak üzere 18 numunenin 18’inin de temiz olup, hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

Yerli ürünlerden marul çeşitleri, maydanoz, enginar, mandalin, pazı, çiçek lahanası, ıspanak, gömeç, pancar, patates, golyandro, bezelye, pırasa, çilek, patlıcan, kereviz ve mandalin olmak üzere 40 numuneden 36’sının temiz, 4'ünde ise limit üstü kalıntı tespit edildiği belirtildi.

Bu hafta yapılan analizde, limit üstü çıkan Düzce’de Halil Bender ve Türkmenköy’ de Pembe Deveciler’e ait ıspanak, Tatlısu’da Cuma Özdemir’e ait domates ve Çatalköy’de Ahmet Kayım’a ait pazıda ikinci alımda limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu. 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

AnalizSonucu

1

Onbaşıİşletmeleri Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

2

Onbaşıİşletmeleri Ltd.

İthal

Elma(Starking)

Temiz

3

KöşeTic.Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

4

KöşeTic.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

5

SVS Tic.Ltd.

İthal

Elma(Starking)

Temiz

6

SVS Tic.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

7

Onbaşıİş.Ltd.

İthal

ÇeriDomates

Temiz

8

Onbaşıİş.Ltd.

İthal

YeşilCinBiber

Temiz

9

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

CennetHurması

Temiz

10

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Elma(Starking)

Temiz

11

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

12

Nej Grain Ltd.

İthal

Buğday

Temiz

13

Akari Free Port

İthal

Buğday

Temiz

14

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

15

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

CennetHurması

Temiz

16

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

17

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

18

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

SultaniÜzüm

Temiz

19

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar(İh)

Temiz

20

EmiraliKırşan

İskele

Enginar(İh)

Temiz

21

FatmaSesigüzel

İskele

Enginar(İh)

Temiz

22

Bayur Ltd.

Haspolat

Maydanoz

Temiz

23

Bayur Ltd.

Haspolat

Ispanak

Temiz

24

Bayur Ltd.

Haspolat

Gömeç

Temiz

25

Bayur Ltd.

Haspolat

Ç.Lahanası

Temiz

26

GökhanÖztugay

İskele

Enginar(İh)

Temiz

27

Mustafa Arkoy

Çayönü

Pancar

Temiz

28

Halil Bender

Düzce

Ispanak

Limit Üstü

29

SadıkKıllıç

Düzce

Patates

Temiz

30

HasanBeşerler

Düzce

Ispanak

Temiz

31

Mustafa Lekesiz

İncirli

Ispanak

Temiz

32

Ayşe Deniz

İncirli

Golyandro

Temiz

33

GürselÇağasel

Beyarmuda

Patates

Temiz

34

HasanN.Haydaroğluları

Beyarmuda

Patates

Temiz

35

PembeDeveciler

Türkmenköy

Ispanak

Limit Üstü

36

HalilTuran

Güzelyurt

Mandalin(İh)

Temiz

37

GürselSekmen

Gaziveran

Mandalin(İh)

Temiz

38

ÖzdenKuvvetlioğlu

Doğancı

Mor K. Marul

Temiz

39

ÖzdenKuvvetlioğlu

Doğancı

Marul

Temiz

40

ErdinçGönen

Cengizköy

Maydanoz

Temiz

41

EkremBaşar

Cengizköy

Bezelye

Temiz

42

ErdinçGönen

Cengizköy

Pazı

Temiz

43

ErdinçGönen

Cengizköy

Pırasa

Temiz

44

Mehmet Yoran

Bostancı

Marul

Temiz

45

Mehmet Yoran

Bostancı

Ç.Lahanası

Temiz

46

CevdetAtalar

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

47

Ali Kandulu

Aydınköy

Patlıcan

Temiz

48

MacitH.Yusuf

Güzelyurt

Mandalin

Temiz

49

GalehanÖztugay

İskele

Enginar(İh)

Temiz

50

SemaOğur

İskele

Enginar(İh)

Temiz

51

HaticeSancar

Yeniboğaziçi

Enginar(İh)

Temiz

52

HacıÇelik

Tatlısu

Domates

Temiz

53

CumaÖzdemir

Tatlısu

Domates

Limit Üstü

54

İlliasPedri

Koruçam

Kereviz

Temiz

55

İlliasPedri

Koruçam

Domates

Temiz

56

MithatKayıkçı

Akdeniz

Patlıcan

Temiz

57

MithatKayıkçı

Akdeniz

Marul

Temiz

58

AhmetKayım

Çatalköy

Pazı

Limit Üstü
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