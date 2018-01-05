Dört yerli üründe pestisit kalıntısı

Tarım Dairesi, 29 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’ne kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi'nde değerlendirildiği kaydedildi.
İthal ürünlerden elma çeşitleri, yeşil biber, çeri domates, buğday, armut çeşitleri, sultani üzüm ve cennet hurması olmak üzere 18 numunenin 18’inin de temiz olup, hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadı.
Yerli ürünlerden marul çeşitleri, maydanoz, enginar, mandalin, pazı, çiçek lahanası, ıspanak, gömeç, pancar, patates, golyandro, bezelye, pırasa, çilek, patlıcan, kereviz ve mandalin olmak üzere 40 numuneden 36’sının temiz, 4'ünde ise limit üstü kalıntı tespit edildiği belirtildi.
Bu hafta yapılan analizde, limit üstü çıkan Düzce’de Halil Bender ve Türkmenköy’ de Pembe Deveciler’e ait ıspanak, Tatlısu’da Cuma Özdemir’e ait domates ve Çatalköy’de Ahmet Kayım’a ait pazıda ikinci alımda limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
AnalizSonucu
|
1
|
Onbaşıİşletmeleri Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
2
|
Onbaşıİşletmeleri Ltd.
|
İthal
|
Elma(Starking)
|
Temiz
|
3
|
KöşeTic.Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
4
|
KöşeTic.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Starking)
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
7
|
Onbaşıİş.Ltd.
|
İthal
|
ÇeriDomates
|
Temiz
|
8
|
Onbaşıİş.Ltd.
|
İthal
|
YeşilCinBiber
|
Temiz
|
9
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
CennetHurması
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Starking)
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
12
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
13
|
Akari Free Port
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
14
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
15
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
CennetHurması
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
17
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
18
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
SultaniÜzüm
|
Temiz
|
19
|
Mustafa Bayramoğlu
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
20
|
EmiraliKırşan
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
21
|
FatmaSesigüzel
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
22
|
Bayur Ltd.
|
Haspolat
|
Maydanoz
|
Temiz
|
23
|
Bayur Ltd.
|
Haspolat
|
Ispanak
|
Temiz
|
24
|
Bayur Ltd.
|
Haspolat
|
Gömeç
|
Temiz
|
25
|
Bayur Ltd.
|
Haspolat
|
Ç.Lahanası
|
Temiz
|
26
|
GökhanÖztugay
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
27
|
Mustafa Arkoy
|
Çayönü
|
Pancar
|
Temiz
|
28
|
Halil Bender
|
Düzce
|
Ispanak
|
Limit Üstü
|
29
|
SadıkKıllıç
|
Düzce
|
Patates
|
Temiz
|
30
|
HasanBeşerler
|
Düzce
|
Ispanak
|
Temiz
|
31
|
Mustafa Lekesiz
|
İncirli
|
Ispanak
|
Temiz
|
32
|
Ayşe Deniz
|
İncirli
|
Golyandro
|
Temiz
|
33
|
GürselÇağasel
|
Beyarmuda
|
Patates
|
Temiz
|
34
|
HasanN.Haydaroğluları
|
Beyarmuda
|
Patates
|
Temiz
|
35
|
PembeDeveciler
|
Türkmenköy
|
Ispanak
|
Limit Üstü
|
36
|
HalilTuran
|
Güzelyurt
|
Mandalin(İh)
|
Temiz
|
37
|
GürselSekmen
|
Gaziveran
|
Mandalin(İh)
|
Temiz
|
38
|
ÖzdenKuvvetlioğlu
|
Doğancı
|
Mor K. Marul
|
Temiz
|
39
|
ÖzdenKuvvetlioğlu
|
Doğancı
|
Marul
|
Temiz
|
40
|
ErdinçGönen
|
Cengizköy
|
Maydanoz
|
Temiz
|
41
|
EkremBaşar
|
Cengizköy
|
Bezelye
|
Temiz
|
42
|
ErdinçGönen
|
Cengizköy
|
Pazı
|
Temiz
|
43
|
ErdinçGönen
|
Cengizköy
|
Pırasa
|
Temiz
|
44
|
Mehmet Yoran
|
Bostancı
|
Marul
|
Temiz
|
45
|
Mehmet Yoran
|
Bostancı
|
Ç.Lahanası
|
Temiz
|
46
|
CevdetAtalar
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
47
|
Ali Kandulu
|
Aydınköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
48
|
MacitH.Yusuf
|
Güzelyurt
|
Mandalin
|
Temiz
|
49
|
GalehanÖztugay
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
50
|
SemaOğur
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
51
|
HaticeSancar
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
52
|
HacıÇelik
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
53
|
CumaÖzdemir
|
Tatlısu
|
Domates
|
Limit Üstü
|
54
|
İlliasPedri
|
Koruçam
|
Kereviz
|
Temiz
|
55
|
İlliasPedri
|
Koruçam
|
Domates
|
Temiz
|
56
|
MithatKayıkçı
|
Akdeniz
|
Patlıcan
|
Temiz
|
57
|
MithatKayıkçı
|
Akdeniz
|
Marul
|
Temiz
|
58
|
AhmetKayım
|
Çatalköy
|
Pazı
|
Limit Üstü