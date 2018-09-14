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Dört yerli, üç ithal üründe ilaç kalıntısı

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Dört yerli, üç ithal üründe ilaç kalıntısı
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Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, 4 yerli ve 3 ithal üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 72 ithal ürünün 69’u, 30 yerli ürünün 26’sı temiz çıktı.
İthal ürünlerden limit üstü çıkan Nuri Ersoy Ltd ve Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Elma(Gala) iade edildi. Veli Karakuş'a ait Armut(S.M) firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde ise, Karşıyaka’da Eşref Özbilgili'ye ait Biberden (Kapya) alınan numunede (2.Alım) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Ozanköy’de Ahmet Kayım'a ait Marul, Yeşilköy’de Ali Gürler'e ait Maydanoz ve Cemil Güngör'e ait Biberden alınan numunelerde tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı ürünlerin imhasına karar verildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Hürsen Tarım Ür. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

2

Hürsen Tarım Ür. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

3

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

4

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

5

Orc Foods

İthal

Armut(S.M)

Temiz

6

Orc Foods

İthal

Çeri Domates

Temiz

7

Orc Foods

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

8

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

9

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

10

Svs Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasülye

Temiz

11

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

12

Svs Tic. Ltd.

İthal

Üzüm(Mevlana)

Temiz

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

15

Başpınar Co. Ltd.

İthal

Buğday

Temiz

16

M.Hacı Ali

İthal

Buğday

Temiz

17

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

18

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

19

Selgün Ticaret

İthal

Üzüm

Temiz

20

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

21

Svs Tic. Ltd.

İthal

Mantar

Temiz

22

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

23

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

24

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Domates

Temiz

25

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

26

Svs Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

27

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

28

Halil Kasap Paz.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

29

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

30

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

31

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

32

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Domates

Temiz

33

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

34

Hürsen Tarım Ür. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

35

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

36

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

37

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

38

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Limit Üstü

39

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

40

Svs Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

41

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

42

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

43

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

44

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

45

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Limit Üstü

46

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

47

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Şili Biber Kırmızı

Temiz

48

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Domates

Temiz

49

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

50

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

51

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

52

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

53

Akari Free Port

İthal

Buğday

Temiz

54

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

55

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

56

Svs Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

57

Bekir Cura

İthal

Domates

Temiz

58

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

59

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Üzüm

Temiz

60

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

61

Halil Kasap Paz.

İthal

Üzüm Beyaz

Temiz

62

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

63

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

64

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

65

Hürsen Tarım Ür. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

66

Erkan Gök

İthal

Elma(Stk)

Temiz

67

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

68

Veli Karakuş

İthal

Armut(S.M)

Limit Üstü

69

Veli Karakuş

İthal

Şeftali

Temiz

70

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

71

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

72

Erkan Gök

İthal

Armut(S.M)

Temiz

73

Hasan Beşerler

Çayönü

Golyandro

Temiz

74

Hasan Beşerler

Çayönü

Ispanak

Temiz

75

Hakan Şeker

Çayönü

Ispanak

Temiz

76

Hakan Şeker

Çayönü

Turp

Temiz

77

Hakan Şeker

Çayönü

Golyandro

Temiz

78

Halil Çaktı

Yeşilyurt

Biber

Temiz

79

Halil Çaktı

Yeşilyurt

Patlıcan

Temiz

80

Halil Camuş

Cengizköy

Kabak

Temiz

81

Ahmet Uzun

Karakum

Salatalık

Temiz

82

Ahmet Kayım

Ozanköy

Kabak

Temiz

83

Tarsan Ltd.

Çatalköy

Domates

Temiz

84

Ahmet Kayım

Ozanköy

Marul

Limit Üstü

85

Ahmet Kayım

Ozanköy

Salatalık

Temiz

86

Asilkan Çetin

Yeşilköy

Pırasa

Temiz

87

Ali Gürler

Yeşilköy

Salatalık

Temiz

88

Ali Gürler

Yeşilköy

Maydanoz

Limit Üstü

89

Asilkan Çetin

Yeşilköy

Biber

Temiz

90

Abdi Çetinkayalı

Yeşilköy

Biber

Temiz

91

Abdi Çetinkayalı

Yeşilköy

Patlıcan

Temiz

92

İbrahim Aitıntaş

Yeşilköy

Golyandro

Temiz

93

İrfan Ünal

Yeşilköy

Biber

Temiz

94

Cemil Güngör

Yeşilköy

Pırasa

Temiz

95

Cemil Güngör

Yeşilköy

Biber

Limit Üstü

96

Kemal Bayur

Haspolat

Molehiya

Temiz

97

Kemal Bayur

Haspolat

Çizgili Patlıcan

Temiz

98

Kemal Bayur

Haspolat

Dolma Biber

Temiz

99

Kemal Bayur

Haspolat

Mor Patlıcan

Temiz

100

Kemal Bayur

Haspolat

Maydanoz

Temiz

101

Kemal Bayur

Haspolat

Pırasa

Temiz

102

Eşref Özbilgili

Karşıyaka

Biber Kapya

Limit Üstü

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