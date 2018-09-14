Dört yerli, üç ithal üründe ilaç kalıntısı

Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, 4 yerli ve 3 ithal üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 72 ithal ürünün 69’u, 30 yerli ürünün 26’sı temiz çıktı.

İthal ürünlerden limit üstü çıkan Nuri Ersoy Ltd ve Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Elma(Gala) iade edildi. Veli Karakuş'a ait Armut(S.M) firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde ise, Karşıyaka’da Eşref Özbilgili'ye ait Biberden (Kapya) alınan numunede (2.Alım) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Ozanköy’de Ahmet Kayım'a ait Marul, Yeşilköy’de Ali Gürler'e ait Maydanoz ve Cemil Güngör'e ait Biberden alınan numunelerde tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı ürünlerin imhasına karar verildi.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Hürsen Tarım Ür. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz 2 Hürsen Tarım Ür. Ltd. İthal Havuç Temiz 3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz 4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz 5 Orc Foods İthal Armut(S.M) Temiz 6 Orc Foods İthal Çeri Domates Temiz 7 Orc Foods İthal Sultani Üzüm Temiz 8 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 9 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 10 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasülye Temiz 11 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 12 Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm(Mevlana) Temiz 13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz 14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz 15 Başpınar Co. Ltd. İthal Buğday Temiz 16 M.Hacı Ali İthal Buğday Temiz 17 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 18 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 19 Selgün Ticaret İthal Üzüm Temiz 20 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 21 Svs Tic. Ltd. İthal Mantar Temiz 22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz 23 Deftera Gıda Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 24 Deftera Gıda Ltd. İthal Domates Temiz 25 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz 26 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 27 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 28 Halil Kasap Paz. İthal Beyaz Üzüm Temiz 29 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz 30 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 31 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 32 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Domates Temiz 33 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Havuç Temiz 34 Hürsen Tarım Ür. Ltd. İthal Domates Temiz 35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz 36 Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Limit Üstü 39 Svs Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz 40 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 41 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 42 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 43 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz 44 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 45 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Gala) Limit Üstü 46 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz 47 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Şili Biber Kırmızı Temiz 48 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Domates Temiz 49 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Nektarin Temiz 50 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Şeftali Temiz 51 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 52 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Iceberg Marul Temiz 53 Akari Free Port İthal Buğday Temiz 54 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz 55 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz 56 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 57 Bekir Cura İthal Domates Temiz 58 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz 59 Köşe Tic. Ltd. İthal Üzüm Temiz 60 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 61 Halil Kasap Paz. İthal Üzüm Beyaz Temiz 62 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz 63 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz 64 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 65 Hürsen Tarım Ür. Ltd. İthal Domates Temiz 66 Erkan Gök İthal Elma(Stk) Temiz 67 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 68 Veli Karakuş İthal Armut(S.M) Limit Üstü 69 Veli Karakuş İthal Şeftali Temiz 70 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 71 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 72 Erkan Gök İthal Armut(S.M) Temiz 73 Hasan Beşerler Çayönü Golyandro Temiz 74 Hasan Beşerler Çayönü Ispanak Temiz 75 Hakan Şeker Çayönü Ispanak Temiz 76 Hakan Şeker Çayönü Turp Temiz 77 Hakan Şeker Çayönü Golyandro Temiz 78 Halil Çaktı Yeşilyurt Biber Temiz 79 Halil Çaktı Yeşilyurt Patlıcan Temiz 80 Halil Camuş Cengizköy Kabak Temiz 81 Ahmet Uzun Karakum Salatalık Temiz 82 Ahmet Kayım Ozanköy Kabak Temiz 83 Tarsan Ltd. Çatalköy Domates Temiz 84 Ahmet Kayım Ozanköy Marul Limit Üstü 85 Ahmet Kayım Ozanköy Salatalık Temiz 86 Asilkan Çetin Yeşilköy Pırasa Temiz 87 Ali Gürler Yeşilköy Salatalık Temiz 88 Ali Gürler Yeşilköy Maydanoz Limit Üstü 89 Asilkan Çetin Yeşilköy Biber Temiz 90 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Biber Temiz 91 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Patlıcan Temiz 92 İbrahim Aitıntaş Yeşilköy Golyandro Temiz 93 İrfan Ünal Yeşilköy Biber Temiz 94 Cemil Güngör Yeşilköy Pırasa Temiz 95 Cemil Güngör Yeşilköy Biber Limit Üstü 96 Kemal Bayur Haspolat Molehiya Temiz 97 Kemal Bayur Haspolat Çizgili Patlıcan Temiz 98 Kemal Bayur Haspolat Dolma Biber Temiz 99 Kemal Bayur Haspolat Mor Patlıcan Temiz 100 Kemal Bayur Haspolat Maydanoz Temiz 101 Kemal Bayur Haspolat Pırasa Temiz 102 Eşref Özbilgili Karşıyaka Biber Kapya Limit Üstü