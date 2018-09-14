Dört yerli, üç ithal üründe ilaç kalıntısı

Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, 4 yerli ve 3 ithal üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 72 ithal ürünün 69’u, 30 yerli ürünün 26’sı temiz çıktı.
İthal ürünlerden limit üstü çıkan Nuri Ersoy Ltd ve Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Elma(Gala) iade edildi. Veli Karakuş'a ait Armut(S.M) firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde ise, Karşıyaka’da Eşref Özbilgili'ye ait Biberden (Kapya) alınan numunede (2.Alım) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Ozanköy’de Ahmet Kayım'a ait Marul, Yeşilköy’de Ali Gürler'e ait Maydanoz ve Cemil Güngör'e ait Biberden alınan numunelerde tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı ürünlerin imhasına karar verildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Hürsen Tarım Ür. Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
2
|
Hürsen Tarım Ür. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
3
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
4
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
5
|
Orc Foods
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
6
|
Orc Foods
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
7
|
Orc Foods
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
8
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
9
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
10
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasülye
|
Temiz
|
11
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
12
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm(Mevlana)
|
Temiz
|
13
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
14
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
15
|
Başpınar Co. Ltd.
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
16
|
M.Hacı Ali
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
17
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
18
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
19
|
Selgün Ticaret
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
20
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
21
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Mantar
|
Temiz
|
22
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
23
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
24
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
25
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
26
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
27
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
28
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
29
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
30
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
31
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
32
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
33
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
34
|
Hürsen Tarım Ür. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
35
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
36
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
37
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
38
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Limit Üstü
|
39
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
40
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
41
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
42
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
43
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
44
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
45
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Limit Üstü
|
46
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
47
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Şili Biber Kırmızı
|
Temiz
|
48
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
49
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
50
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
51
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
52
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
53
|
Akari Free Port
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
54
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
55
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
56
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
57
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
58
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
59
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
60
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
61
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Üzüm Beyaz
|
Temiz
|
62
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
63
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
64
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
65
|
Hürsen Tarım Ür. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
66
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
67
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
68
|
Veli Karakuş
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Limit Üstü
|
69
|
Veli Karakuş
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
70
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
71
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
72
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
73
|
Hasan Beşerler
|
Çayönü
|
Golyandro
|
Temiz
|
74
|
Hasan Beşerler
|
Çayönü
|
Ispanak
|
Temiz
|
75
|
Hakan Şeker
|
Çayönü
|
Ispanak
|
Temiz
|
76
|
Hakan Şeker
|
Çayönü
|
Turp
|
Temiz
|
77
|
Hakan Şeker
|
Çayönü
|
Golyandro
|
Temiz
|
78
|
Halil Çaktı
|
Yeşilyurt
|
Biber
|
Temiz
|
79
|
Halil Çaktı
|
Yeşilyurt
|
Patlıcan
|
Temiz
|
80
|
Halil Camuş
|
Cengizköy
|
Kabak
|
Temiz
|
81
|
Ahmet Uzun
|
Karakum
|
Salatalık
|
Temiz
|
82
|
Ahmet Kayım
|
Ozanköy
|
Kabak
|
Temiz
|
83
|
Tarsan Ltd.
|
Çatalköy
|
Domates
|
Temiz
|
84
|
Ahmet Kayım
|
Ozanköy
|
Marul
|
Limit Üstü
|
85
|
Ahmet Kayım
|
Ozanköy
|
Salatalık
|
Temiz
|
86
|
Asilkan Çetin
|
Yeşilköy
|
Pırasa
|
Temiz
|
87
|
Ali Gürler
|
Yeşilköy
|
Salatalık
|
Temiz
|
88
|
Ali Gürler
|
Yeşilköy
|
Maydanoz
|
Limit Üstü
|
89
|
Asilkan Çetin
|
Yeşilköy
|
Biber
|
Temiz
|
90
|
Abdi Çetinkayalı
|
Yeşilköy
|
Biber
|
Temiz
|
91
|
Abdi Çetinkayalı
|
Yeşilköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
92
|
İbrahim Aitıntaş
|
Yeşilköy
|
Golyandro
|
Temiz
|
93
|
İrfan Ünal
|
Yeşilköy
|
Biber
|
Temiz
|
94
|
Cemil Güngör
|
Yeşilköy
|
Pırasa
|
Temiz
|
95
|
Cemil Güngör
|
Yeşilköy
|
Biber
|
Limit Üstü
|
96
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Molehiya
|
Temiz
|
97
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Çizgili Patlıcan
|
Temiz
|
98
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Dolma Biber
|
Temiz
|
99
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Mor Patlıcan
|
Temiz
|
100
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Maydanoz
|
Temiz
|
101
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Pırasa
|
Temiz
|
102
|
Eşref Özbilgili
|
Karşıyaka
|
Biber Kapya
|
Limit Üstü