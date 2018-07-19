Dört yeni atama

İçişleri Bakanlığı’nın bürokratlarında değişikliğe gidildi.
17 Temmuz tarihli Resmi Gazete’ye göre, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri görevden alınırken yerine Hüseyin Gültekin atandı.
Hüseyin Gültekin
Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı görevden alınırken, bu göreve Kemal Serpal getirildi.
Kemal Serpal
İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu görevden alınırken, yerine Fatma Serinkan atandı.
Fatma Serinkan
Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin görevden alınırken, bu göreve Arif Ozankaya getirildi.
Arif Ozankaya
Atanan bürokratlar dün itibarıyla görevlerine başladı.