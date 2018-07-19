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Dört yeni atama

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Lefkoşa Kaymakamlığına Hüseyin Gültekin, Gazimağusa Kaymakamlığına ise Kemal Serpal getirildi

Dört yeni atama
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İçişleri Bakanlığı’nın bürokratlarında değişikliğe gidildi.

17 Temmuz tarihli Resmi Gazete’ye göre, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri görevden alınırken yerine Hüseyin Gültekin atandı.

Hüseyin Gültekin

Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı görevden alınırken, bu göreve Kemal Serpal getirildi.

Kemal Serpal

İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu görevden alınırken, yerine Fatma Serinkan atandı.

Fatma Serinkan

Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin görevden alınırken, bu göreve Arif Ozankaya getirildi.

Arif Ozankaya

Atanan bürokratlar dün itibarıyla görevlerine başladı.

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