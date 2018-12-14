Dört üreticinin ürünlerinde limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi 7-13 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre ithal ürünlerden alınan 26 numuneden 24’ü; yerli ürünlerden alınan 30 numuneden 25’i temiz çıktı.

İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, biber çeşitleri, kavun, erik, cennet meyvesi, arpa, pul biber çeşitleri, ayçiçek küsbesi, erik, mısır ve üzüm crimson olmak üzere 26 numuneden 24'ünün temiz olduğu tespit edildi.

Muhammed M. Ömeroğlu’na ait isot ve pul biberden alınan numunelerde yapılan labarotuvar analizinde yasaklı madde çıktı.

Yerli ürünlerden patlıcan, maydanoz, domates, salatalık, sarma çeşitleri, marul, kereviz, biber dolmalık enginar, pazı, brokoli , narenciye çeşitleri, pırasa ve fasulye çeşitleri olmak üzere 30 numuneden 25'i temiz olup, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Gazimağusa’da domates üretimi yapan Zehra Piri ve salatalık üretimi yapan Memiş Ünlü ve Tatlusu’da fasulye üretimi yapan Nuri İster’in ürünlerinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı için ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Bostancı’da Marul üretimi yapan Yoran Tarım Ltd’e ait maruldan alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi sonucunda, üründe tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı ürünün imhasına karar verildi.