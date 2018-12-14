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Dört üreticinin ürünlerinde limitüstü kalıntı

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Dört üreticinin ürünlerinde limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi 7-13 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Açıklamaya göre ithal ürünlerden alınan 26 numuneden 24’ü; yerli ürünlerden alınan 30 numuneden 25’i temiz çıktı. 
İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, biber çeşitleri, kavun, erik, cennet meyvesi, arpa, pul biber çeşitleri, ayçiçek küsbesi, erik, mısır ve üzüm crimson olmak üzere 26  numuneden 24'ünün temiz olduğu tespit edildi.
Muhammed M. Ömeroğlu’na ait isot ve pul biberden alınan numunelerde yapılan labarotuvar analizinde yasaklı madde çıktı. 
Yerli ürünlerden patlıcan, maydanoz, domates, salatalık, sarma çeşitleri, marul, kereviz, biber dolmalık enginar, pazı, brokoli , narenciye çeşitleri, pırasa ve fasulye çeşitleri olmak üzere 30 numuneden 25'i temiz olup, 5 numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlandı. 
Gazimağusa’da domates üretimi yapan Zehra Piri ve salatalık üretimi yapan Memiş Ünlü ve Tatlusu’da fasulye üretimi yapan Nuri İster’in ürünlerinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı için ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. 
Bostancı’da Marul üretimi yapan Yoran Tarım Ltd’e ait maruldan alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi sonucunda, üründe tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı ürünün imhasına karar verildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Özçağ Free Port

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

2

Nuri Ersoy

İthal

Erik

Temiz

3

Nuri Ersoy

İthal

Kavun

Temiz

4

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

5

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

6

Svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

7

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

8

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

9

Halil Kasap Paz.

İthal

Üzüm Crimson

Temiz

10

TÜK

İthal

Arpa

Temiz

11

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

12

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

13

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

14

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

15

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

16

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

K.Şili Biber

Temiz

17

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

18

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

19

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

20

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

21

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut

Temiz

22

Svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

23

TÜK

İthal

Arpa

Temiz

24

M.HAcı Ali

İthal

DDGS Mısır

Temiz

25

Muhammeed M. Ömeroğlu

İthal

İsot

Limit Üstü

26

Muhammeed M. Ömeroğlu

İthal

Pul Biber

Limit Üstü

27

Şerife G.Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

28

Devpa

Güzelyurt

Klementin

Temiz

29

Devpa

Güzelyurt

Geçci Klementin

Temiz

30

Devpa

Güzelyurt

Washington Portakal

Temiz

31

L.A.Ü

Güzelyurt

Okitsu Mandalin

Temiz

32

Engin Hürsen

Bostancı

Kırmızı Sarma

Temiz

33

Engin Hürsen

Bostancı

Beyaz Sarma

Temiz

34

Engin Hürsen

Bostancı

Pırasa

Temiz

35

Yoran tarım Ltd.

Bostancı

Marul

İmha

36

Rüstem Portakalcı

Bostancı

Brokoli

Temiz

37

Kamuran Ender

Bostancı

Kereviz

Temiz

38

Ersoy Kırşan

Akdoğan

Enginar

Temiz

39

Mehmet Özkıraç

Akdoğan

Enginar

Temiz

40

Sadık Gürsoy

Akdoğan

Enginar

Temiz

41

Doğan Gürsoy

Akdoğan

Enginar

Temiz

42

Memiş Ünlü

Mağusa

Maydanoz

Limit Üstü

43

Zehra Piri

Mağusa

Domates

limit Üstü

44

Zehra Piri

Mağusa

Patlıcan

Temiz

45

Hürü Şeker

Mağusa

Domates

Temiz

46

Hürü Şeker

Mağusa

Dolmalık Biber

Temiz

47

Soner Öğer

Mağusa

Marul

Temiz

48

Soner Öğer

Mağusa

Domates

Temiz

49

Nuri İster

Tatlısu

Fasulye

Limit Üstü

50

Nuri İster

Tatlısu

Salatalık

Temiz

51

Caner Safel

Alsancak

Salatalık

Temiz

52

Caner Safel

Alsancak

Pazı

Temiz

53

Caner Safel

Alsancak

Maydanoz

Temiz

54

Nuri İster

Tatlısu

Ayşe Kadın Fasulye

Limit Üstü

55

Emine Çelik

Tatlısu

Domates

Temiz

56

Emine Çelik

Tatlısu

Ayşe Kadın Fasulye

Temiz

                                     

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