Dört su firmasının üretimi durduruldu

Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat’da eklendi.

Devlet Laboratuvarı'ndan gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki firmaların, belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10mg/L) seviyenin üzerinde çıktı.

FİRMA ADI BROMAT MİKTARI ÜRETİM TARİHİ SON KULLANMA TARİHİ Asya Su 30 mg/L 03/04/2019 03/07/2019 Hediyem Su 18mg/L - 03/07/2019 Kösedağ Su 51 mg/L 09/04/22019 09/07/2019 Aysu 17mg /L 09/04/2019 09/07/2019

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada halkımızın bu tarihli suları tüketmemeleri ve ellerindeki mevcutları firmalara geri iade etmeleri uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı ilgili firmaların üretimi durdurarak, gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması için bilgilendirilme yaptı.