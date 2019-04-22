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Dört su firmasının üretimi durduruldu

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Dört su firmasının üretimi durduruldu
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Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından  “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat’da eklendi.

Devlet Laboratuvarı'ndan  gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki  firmaların, belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10mg/L) seviyenin üzerinde çıktı.

FİRMA ADI

BROMAT MİKTARI

ÜRETİM TARİHİ

SON KULLANMA TARİHİ

Asya  Su

30 mg/L

03/04/2019

03/07/2019

Hediyem Su

18mg/L

-

03/07/2019

Kösedağ Su

51 mg/L

09/04/22019

09/07/2019

Aysu

17mg /L

09/04/2019

09/07/2019

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada halkımızın bu tarihli suları tüketmemeleri ve ellerindeki mevcutları firmalara geri iade etmeleri uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı ilgili firmaların üretimi durdurarak, gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması için bilgilendirilme yaptı.

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