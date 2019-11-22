Dört ithal dört yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 14 – 21 Kasım tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıdaların denetimiyle ilgili sonuçları açıkladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde 34 ithal üründen 30’ü, 14 yerli üründen 10’u temiz çıktı.
İthal ürünlerden, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Pınarlı Tarım ve Hay. Ltd ait Cp Koyun Süt Yemi, Mefaş Ltd’ye ait özel kırmızı pul biber, Yücener Cypro Ltd ait sanayilik patates ve Nuri Ersoy Ltd’e ait golden elma, firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.
Yerli ürünlerden limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Mormenekşe köyü sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabak, Tatlısu köyü sakinlerinden Adem Çil’e ait domates ve yeşil çarli biberin bir sonraki laboratuvar analizine kadar hasatları durduruldu. Aydınköy sakinlerinden Radiye Maniga’ya ait narda üçüncü numune alımında da limit üstü bitki koruma ürünü çıkmasıyla ürünün imhasına karar verildi.
|22 Kasım 2019 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Pınarlı Tar. Hay.Ltd.
|İthal
|Cp. Koyun Süt Yemi
|Limit Üstü
|Mefaş LTD.
|İthal
|Kırmızı Pul Biber Özel İpek 500 kg
|Limit Üstü
|Fasdat Gıda
|İthal
|Acı Kırmızı Pul Biber
|Temiz
|Fasdat Gıda
|İthal
|Tatlı Kırmızı Pul Biber
|Temiz
|Mert Ulaşan
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Yücener Cypro Ltd
|İthal
|Sanayilik Patates
|Limit Üstü
|Mefaş LTD.
|İthal
|İsot Biber
|Temiz
|Mefaş LTD.
|İthal
|Kırmızı Pul Biber
|Temiz
|Mefaş LTD.
|İthal
|Acı Kırmızı Pul Biber
|Temiz
|Mefaş LTD.
|İthal
|Tatlı Kırmızı Pul Biber
|Temiz
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|Henege Tarım ve Dep. LTD.
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|Deftera Gıda Ltd.
|İthal
|Elma(Stk)
|Temiz
|Deftera Gıda Ltd.
|İthal
|Elma(Golden)
|Temiz
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Elma(Golden)
|Limit Üstü
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Elma(Gala)
|Temiz
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma(Stk)
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma(Gala)
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma(Golden)
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma(Stk)
|Temiz
|Hürsen Tar. Ür. Ltd
|İthal
|Elma(Golden)
|Temiz
|Hürsen Tar. Ür. Ltd
|İthal
|Elma(Stk)
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Sığır süt 16 Yemi
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Sığır süt 19 Yemi
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Sığır Besi 16 Gel.
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Sığır Besi 14 Std.
|Temiz
|Metin Tansel
|İthal
|Kırmızı Pul Biber
|Temiz
|Metin Tansel
|İthal
|İsot Biber
|Temiz
|M.Hacı Ali Ltd
|İthal
|Mısır(Yemlik)
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Yeşil Lolorosso
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çilek
|Temiz
|Hürü Özer
|Mormenekşe
|Kabak
|Limit Üstü
|Serdar Öztürk
|Mağusa
|Maydanoz
|Temiz
|Serdar Öztürk
|Mağusa
|Çiçek Lahanası
|Temiz
|Serdar Öztürk
|Mağusa
|Nane
|Temiz
|Serdar Öztürk
|Mağusa
|Pazı
|Temiz
|Mahmut Çil
|Tatlısu
|Çarli Biber
|Temiz
|Adem Çil
|Tatlısu
|Domates
|Limit Üstü
|Adem Çil
|Tatlısu
|Çarli Biber
|Limit Üstü
|Rıfat Ateş
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|Mahmut Altun
|Aydınköy
|Patlıcan
|Temiz
|Radiye Maniga
|Aydınköy
|Nar
|İmha
|Sinem Kardana
|Karşıyaka
|Marul
|Temiz
|Caner Safel
|Alsancak
|Nane
|Temiz
|Caner Safel
|Alsancak
|Maydanoz
|Temiz