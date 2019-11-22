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Dört ithal dört yerli üründe limitüstü kalıntı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde 34 ithal üründen 30’ü, 14 yerli üründen 10’u temiz çıktı

Dört ithal dört yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 14 – 21 Kasım tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıdaların denetimiyle ilgili sonuçları açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde 34 ithal üründen 30’ü, 14 yerli üründen 10’u temiz çıktı.

İthal ürünlerden, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Pınarlı Tarım ve Hay. Ltd ait Cp Koyun Süt Yemi, Mefaş Ltd’ye ait özel kırmızı pul biber, Yücener Cypro Ltd ait sanayilik patates ve Nuri Ersoy Ltd’e ait golden elma, firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Mormenekşe köyü sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabak, Tatlısu köyü sakinlerinden Adem Çil’e ait domates ve yeşil çarli biberin bir sonraki laboratuvar analizine kadar hasatları durduruldu. Aydınköy sakinlerinden Radiye Maniga’ya ait narda üçüncü numune alımında da limit üstü bitki koruma ürünü çıkmasıyla ürünün imhasına karar verildi.

       22 Kasım 2019 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Pınarlı Tar. Hay.Ltd. İthal Cp. Koyun Süt Yemi Limit Üstü
Mefaş LTD. İthal Kırmızı Pul Biber Özel İpek 500 kg Limit Üstü
Fasdat Gıda İthal Acı Kırmızı Pul Biber Temiz
Fasdat Gıda İthal Tatlı Kırmızı Pul Biber Temiz
Mert Ulaşan İthal Havuç Temiz
Yücener Cypro Ltd İthal Sanayilik Patates Limit Üstü
Mefaş LTD. İthal İsot Biber Temiz
Mefaş LTD. İthal Kırmızı Pul Biber Temiz
Mefaş LTD. İthal Acı Kırmızı Pul Biber Temiz
Mefaş LTD. İthal Tatlı Kırmızı Pul Biber Temiz
Nej Grain  Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
Henege Tarım ve Dep. LTD. İthal Soya Küsbesi Temiz
Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Golden) Limit Üstü
Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
Hürsen Tar. Ür. Ltd İthal Elma(Golden) Temiz
Hürsen Tar. Ür. Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
TÜK İthal Sığır süt 16 Yemi Temiz
TÜK İthal Sığır süt 19 Yemi Temiz
TÜK İthal Sığır Besi 16 Gel. Temiz
TÜK İthal Sığır Besi 14 Std. Temiz
Metin Tansel İthal Kırmızı Pul Biber Temiz
Metin Tansel İthal İsot Biber Temiz
M.Hacı Ali Ltd İthal Mısır(Yemlik) Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolorosso Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz
Hürü Özer Mormenekşe Kabak  Limit Üstü
Serdar Öztürk Mağusa Maydanoz Temiz
Serdar Öztürk Mağusa Çiçek Lahanası Temiz
Serdar Öztürk Mağusa Nane Temiz
Serdar Öztürk Mağusa Pazı Temiz
Mahmut Çil Tatlısu Çarli Biber Temiz
Adem Çil Tatlısu Domates Limit Üstü
Adem Çil Tatlısu Çarli Biber Limit Üstü
Rıfat Ateş Tatlısu Domates Temiz
Mahmut Altun Aydınköy Patlıcan Temiz
Radiye Maniga Aydınköy Nar İmha
Sinem Kardana Karşıyaka Marul Temiz
Caner Safel Alsancak Nane Temiz
Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz
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