Dört ithal bir yerli üründe limit üstü kalıntı

arım Dairesi 25 – 31 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre ithal ürünlerden limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün firmanın isteği üzerine imha edildi; 1 ürün de menşeine iade edildi.



Yerli ürünlerden, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

İthal ürünlerden 38 numuneden 33 numune; yerli ürünlerden ise 6 numuneden 5 numunenin temiz olduğu tespit edildi.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.