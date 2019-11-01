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Dört ithal bir yerli üründe limit üstü kalıntı

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Dört ithal bir yerli üründe limit üstü kalıntı
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arım Dairesi 25 – 31 Ekim  tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Açıklamaya göre ithal ürünlerden limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün  firmanın isteği üzerine imha edildi; 1 ürün de menşeine iade edildi.
                        
Yerli ürünlerden, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

İthal ürünlerden 38 numuneden 33 numune; yerli ürünlerden ise 6 numuneden 5 numunenin  temiz olduğu tespit edildi.    

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

M. Hacı Ali

İthal

Mısır(Yemlik)

Temiz

2

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

3

ORC Foods Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

4

Halil Kasap Paz.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

5

Halil Kasap Paz.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

6

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut (Deveci)

Menşeine İade

7

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

8

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

9

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Red Globe Üzüm

Temiz

10

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

14

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

15

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kırmızı Üzüm

Temiz

17

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Cp Sığır Süt Yemi

Temiz

18

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Cp Kuzu Büyütme Yemi

İmha

19

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Cp Kuzu Başlangıç Yemi

İmha

20

Özçağ Free Port

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

24

Hürsen Tar. Ür. Ltd

İthal

Domates

Temiz

25

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma (Arap Kızı)

Temiz

26

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

27

Mert Ulaşan

İthal

Havuç

Temiz

28

Pınarlı Tarım Hayv. İşlet. Ltd

İthal

Cp Süt 19 Yemi

Temiz

29

Nej Grain  Ltd.

İthal

Bugday(Ekmeklik)

Temiz

30

SVS Tic. Ltd.

İthal

Hurma (Kaki Persimon)

Temiz

31

Emine Güvensoylu

İthal

Üzüm Red Globe

İmha

32

Emine Güvensoylu

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

33

Emine Güvensoylu

İthal

Elma (Arap Kızı)

Temiz

34

Emine Güvensoylu

İthal

Elma Starking

Temiz

35

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

İmha

36

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

37

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Starking

Temiz

38

Buğçe Yağız İth. İhr

İthal

Susam

Temiz

39

Ahmet Talay

Gelincik

Biber

Temiz

40

Ahmet Talay

Gelincik

Patlıcan

Temiz

41

Abdullah Arpak

Bostancı

Nar

Limit Üstü

42

Sadık Yurdal

Yayla

Nar

Temiz

43

İbrahim Pekdoğan

Yedidalga

Marul

Temiz

44

İbrahim Pekdoğan

Yedidalga

Patlıcan

Temiz

                                              

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