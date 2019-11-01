Dört ithal bir yerli üründe limit üstü kalıntı

arım Dairesi 25 – 31 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre ithal ürünlerden limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün firmanın isteği üzerine imha edildi; 1 ürün de menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
İthal ürünlerden 38 numuneden 33 numune; yerli ürünlerden ise 6 numuneden 5 numunenin temiz olduğu tespit edildi.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
M. Hacı Ali
|
İthal
|
Mısır(Yemlik)
|
Temiz
|
2
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
3
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
4
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
5
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
6
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut (Deveci)
|
Menşeine İade
|
7
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
8
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
9
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Red Globe Üzüm
|
Temiz
|
10
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
13
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
14
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
15
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Üzüm
|
Temiz
|
17
|
Pınarlı Koop Ltd.
|
İthal
|
Cp Sığır Süt Yemi
|
Temiz
|
18
|
Pınarlı Koop Ltd.
|
İthal
|
Cp Kuzu Büyütme Yemi
|
İmha
|
19
|
Pınarlı Koop Ltd.
|
İthal
|
Cp Kuzu Başlangıç Yemi
|
İmha
|
20
|
Özçağ Free Port
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
21
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
22
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
24
|
Hürsen Tar. Ür. Ltd
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
25
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma (Arap Kızı)
|
Temiz
|
26
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
27
|
Mert Ulaşan
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
28
|
Pınarlı Tarım Hayv. İşlet. Ltd
|
İthal
|
Cp Süt 19 Yemi
|
Temiz
|
29
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Bugday(Ekmeklik)
|
Temiz
|
30
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Hurma (Kaki Persimon)
|
Temiz
|
31
|
Emine Güvensoylu
|
İthal
|
Üzüm Red Globe
|
İmha
|
32
|
Emine Güvensoylu
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
33
|
Emine Güvensoylu
|
İthal
|
Elma (Arap Kızı)
|
Temiz
|
34
|
Emine Güvensoylu
|
İthal
|
Elma Starking
|
Temiz
|
35
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
İmha
|
36
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
37
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Starking
|
Temiz
|
38
|
Buğçe Yağız İth. İhr
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
39
|
Ahmet Talay
|
Gelincik
|
Biber
|
Temiz
|
40
|
Ahmet Talay
|
Gelincik
|
Patlıcan
|
Temiz
|
41
|
Abdullah Arpak
|
Bostancı
|
Nar
|
Limit Üstü
|
42
|
Sadık Yurdal
|
Yayla
|
Nar
|
Temiz
|
43
|
İbrahim Pekdoğan
|
Yedidalga
|
Marul
|
Temiz
|
44
|
İbrahim Pekdoğan
|
Yedidalga
|
Patlıcan
|
Temiz