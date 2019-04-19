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Dört ithal bir yerli üründe ilaç kalıntısı

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Dört ithal bir yerli üründe ilaç kalıntısı
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Tarım Dairesi 12- 18 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yerli üretim biberle, ithal armut, yeşil erik, nar, can erik ve granny elmada limit üstü kalıntı belirlendi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden çeri domates , elma çeşitleri, armut çeşitleri, erik, sığır-koyun besi yemleri ve süt yemleri,erik , soya küsbesi çilek, greyfurt, karpuz, nar ve tatlı pulbiber olmak üzere 39 numuneden 34'ü temiz olup 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
SVS Tic. Ltd. ait ithal armut (S:M) ve yeşil erik, Nuri Ersoy ait ithal nar, can erik ve Onbaşı İşl. Ltd’e ait elma grannyden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek. 
Yerli ürünlerden domates, enginar, biber ,salatalık, valencia portakal ve böğrülce olmak üzere 20 numuneden 19'u temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. 
Gazimağusa’da biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz'ün ürününden alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. 
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendiriliyor. 

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