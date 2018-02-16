Dört ithal, 2 yerli üründe ilaç kalıntısı tespit edildi

Tarım Dairesi, 9-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, 4 ithal, 2 de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi. ithal acı biber imha edilirken deveci armut, elma ve şili biber menşeine iade edildi

Tarım Dairesi’nin son bir haftada yaptığı gıda denetimlerinde, 4 ithal, 2 de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.

İthal acı biber imha edilirken deveci armut, elma ve şili biber menşeine iade edildi. Yerli ürünlerde ise 2. analizde de ilaçlı çıkan kapya biber ve kabağın hasadı 3. analize kadar durduruldu.

Tarım Dairesi, 9-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği'nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçların elde edildiği belirtildi.

İthal ürünlerden biber, domates , kepek ,armut , elma, havuç, iç antepfıstığı, pamuk tohumu küspesi, susam, mısır, üzüm olmak üzere 39 numuneden 35 numune temiz çıkarken, 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

ACI BİBER İMHA EDİLDİ; DEVECİ ARMUT, ELMA VE ŞİLİ BİBER MENŞEİNE İADE EDİLDİ

Limit üstü kalıntıya rastlanan Şenol Bayur'a ait acı biber imha edilirken, Onbaşı Ltd'e ait Deveci Armut, Granny Smith Elma ve Şili Kırmızı Biber ise menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden enginar, patates, nane ,kabak, maydanoz, roka, arpa, Mandora Mandarin ve biber olmak üzere 32 numuneden 30 'u temiz çıkarken, 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

2. ANALİZDE DE İLAÇLI ÇIKAN KAPYA BİBER VE KABAĞIN HASADI 3. ANALİZE KADAR DURDURULDU

Bu hafta yapılan analizlerde, geçen hafta limit üstü çıkan ve bu haftada tekrar limitüstü çıkan Tatlısu’da Sıla Bahar'a ait Kapya Biber ve Akdeniz'de Güner Canlısoy'a ait kabağın hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

YEŞİL ÇARLİ BİBERİN HASASINA İZİN VERİLDİ… MAYDANOZ ÜRETİCİNİN İSTEĞİYLE İMHA EDİLDİ

Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Tatlısu’da Sıla Bahar'a ait Yeşil Çarli Biber bu hafta yapılan analizlerde limit altına indiği için ürünlerin hasadına izin verildi. Ayrıca geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Alsancak'tan Mustafa Muti'ye ait maydanoz numunesi üreticinin isteği üzerine tekrar analiz yapılmadan imha edildi.