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Dört ithal, 2 yerli üründe ilaç kalıntısı tespit edildi

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Tarım Dairesi, 9-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, 4 ithal,  2 de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi. ithal acı biber imha edilirken deveci armut, elma ve şili biber menşeine iade edildi

Dört ithal, 2 yerli üründe ilaç kalıntısı tespit edildi
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Tarım Dairesi’nin son bir haftada yaptığı gıda denetimlerinde, 4 ithal,  2 de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
İthal acı biber imha edilirken deveci armut, elma ve şili biber menşeine iade edildi.  Yerli ürünlerde ise 2. analizde de ilaçlı çıkan kapya biber ve kabağın hasadı 3. analize kadar durduruldu.
Tarım Dairesi, 9-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği'nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçların  elde edildiği belirtildi.
İthal ürünlerden  biber, domates , kepek ,armut , elma, havuç, iç antepfıstığı, pamuk tohumu küspesi, susam, mısır, üzüm  olmak üzere 39 numuneden 35 numune temiz çıkarken, 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı. 
ACI BİBER İMHA EDİLDİ; DEVECİ ARMUT, ELMA VE ŞİLİ BİBER MENŞEİNE İADE EDİLDİ
Limit üstü kalıntıya rastlanan Şenol Bayur'a ait acı biber imha edilirken,  Onbaşı Ltd'e ait Deveci Armut, Granny Smith Elma ve Şili Kırmızı Biber ise menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden enginar, patates, nane ,kabak, maydanoz, roka, arpa, Mandora Mandarin ve biber olmak üzere 32 numuneden 30 'u temiz çıkarken,  2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.
2. ANALİZDE DE İLAÇLI ÇIKAN KAPYA BİBER VE KABAĞIN HASADI 3. ANALİZE KADAR DURDURULDU
Bu hafta yapılan analizlerde, geçen hafta  limit üstü çıkan ve bu haftada tekrar limitüstü çıkan Tatlısu’da Sıla Bahar'a ait Kapya Biber ve Akdeniz'de Güner Canlısoy'a ait kabağın hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
YEŞİL ÇARLİ BİBERİN HASASINA İZİN VERİLDİ… MAYDANOZ ÜRETİCİNİN İSTEĞİYLE İMHA EDİLDİ
Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Tatlısu’da Sıla Bahar'a ait  Yeşil Çarli Biber bu hafta yapılan analizlerde limit altına indiği için ürünlerin hasadına izin verildi. Ayrıca geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Alsancak'tan  Mustafa Muti'ye ait maydanoz numunesi  üreticinin isteği üzerine tekrar analiz yapılmadan imha edildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

TÜK

Mağusa

Arpa

Temiz

2

Şenol Bayur

İthal

Acı Biber

Limitüstü

3

Şenol Bayur

İthal

Çeri Domates

Temiz

4

Holly Grains Ltd.(Özçağ)

İthal

Kepek(Yemlik)

Temiz

5

Onbaşı İşletmeleri Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Limitüstü

6

Onbaşı İşletmeleri Ltd.

İthal

Armut(Santa Maria)

Temiz

7

Onbaşı İşletmeleri Ltd.

İthal

Elma (Pink Lady)

Temiz

8

Onbaşı İşletmeleri Ltd.

İthal

Elma (Granny Smith)

Limitüstü

9

Onbaşı İşletmeleri Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

10

Onbaşı İşletmeleri Ltd.

İthal

Şili Kırmızı Biber

Limitüstü

11

Onbaşı İşletmeleri Ltd.

İthal

Şili Yeşil Biber

Temiz

12

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Elma Starking

Temiz

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kırmızı Acı Biber

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

15

Engin Hürsen Ltd

İthal

Havuç

Temiz

16

Köşe Tic.Ltd.

İthal

Kırmızı Şili Biber

Temiz

17

Köşe Tic.Ltd.

İthal

Yeşil Şili Biber

Temiz

18

Köşe Tic.Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

19

Veli Karakuş

İthal

Elma (Starking)

Temiz

20

Yılmaz Türk

Güzelyurt

Mandora Mandarin (İh.)

Temiz

21

Adnan Eren

Güzelyurt

Mandora Mandarin (İh.)

Temiz

22

Hüseyin Tabak

Doğancı

Mandora Mandarin (İh.)

Temiz

23

Ramadan Karakartal

Güneşköy

Mandora Mandarin (İh.)

Temiz

24

Sadire Öztoprak

Gaziveren

Mandora Mandarin (İh.)

Temiz

25

Kemal Tüccaroğlu

İthal

İç Antep Fıstığı

Temiz

26

Özçağ Free Port.

İthal

Pamuk Tohumu Küspesi

Temiz

27

Mustafa Muti

Alsancak

Nane

Temiz

28

Güner Canlısoy

Akdeniz

Kabak

Limitüstü

29

Ali Akkuş

Geçitköy

Roka

Temiz

30

Mustafa Muti

Alsancak

Maydanoz

Temiz

31

Onbaşı İşletmeleri Ltd.

Alayköy

Patates(İh)

Temiz

32

Helvasan Ltd.

İthal

Susam

Temiz

33

Sıla Bahar

Tatlısu

Biber Kapya(II.Alım)

Limitüstü

34

Sıla Bahar

Tatlısu

Biber Yeşil Çarli (II.Alım)

Temiz

35

Halil Kasap Pazarlama Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

36

Halil Kasap Pazarlama Ltd.

İthal

Elma (Granny Smith)

Temiz

37

Halil Kasap Pazarlama Ltd.

İthal

Yeşil Sivri Biber

Temiz

38

Nej Grain Ltd.

İthal

Mısır(Yemlik)

Temiz

39

Mehmet Çetiner

Yeniboğaziçi

Enginar(İh)

Temiz

40

Mustafa Zurnacılar

Yeniboğaziçi

Enginar(İh)

Temiz

41

Cuma Özişleyen

Yeniboğaziçi

Enginar(İh)

Temiz

42

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar(İh)

Temiz

43

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar(İh)

Temiz

44

İlkay Erdoğuş

İskele

Enginar(İh)

Temiz

45

Baykan Plevne

İskele

Enginar(İh)

Temiz

46

Ömer Plevne

İskele

Enginar(İh)

Temiz

47

Mustafa Plevne

İskele

Enginar(İh)

Temiz

48

Esra Aygün Plevne

İskele

Enginar(İh)

Temiz

49

Gökhan Öztugay

İskele

Enginar(İh)

Temiz

50

Kemal Palamut

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

51

Kemal Palamut

İthal

Armut (Santa Maria)

Temiz

52

Kemal Palamut

İthal

Elma (Starking)

Temiz

53

SVS Ticaret ŞTİ.Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

54

SVS Ticaret ŞTİ.Ltd.

İthal

Elma(Granny Smith)

Temiz

55

SVS Ticaret ŞTİ.Ltd.

İthal

Elma (Gala)

Temiz

56

SVS Ticaret ŞTİ.Ltd.

İthal

Armut (Deveci)

Temiz

57

SVS Ticaret ŞTİ.Ltd.

İthal

Kırmızı Şili Biber

Temiz

58

SVS Ticaret ŞTİ.Ltd.

İthal

Red Globe Üzüm

Temiz

59

SVS Ticaret ŞTİ.Ltd.

İthal

Blauwe Druiven Üzüm

Temiz

60

SVS Ticaret ŞTİ.Ltd.

İthal

Thomson Üzüm

Temiz

61

Onbaşı İşletmeleri Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

62

Onbaşı İşletmeleri Ltd.

İthal

Elma(Fuji)

Temiz

63

Resullar

İthal

İç Antep Fıstığı

Temiz

64

Yusuf Ercen

Yeniboğaziçi

Enginar (İh)

Temiz

65

Hüseyin Mulla Cuma

Yeniboğaziçi

Enginar (İh)

Temiz

66

Zeki Mulla Cuma

Yeniboğaziçi

Enginar (İh)

Temiz

67

Ümmet Pipalı

Şehitler

Enginar (İh)

Temiz

68

Mehmet Çetiner

Şehitler

Enginar (İh)

Temiz

69

Ali Cenap Oğur

Mormenekşe

Enginar (İh)

Temiz

70

Kemal Zurnacılar

Mormenekşe

Enginar (İh)

Temiz

71

Ahmet Özağaoğlu

Haspolat

Enginar (İh)

Temiz
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