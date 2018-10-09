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Dört bölgede temizlik etkinliği

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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi birçok bölgede temizlik etkinliği düzenledi.

Dört bölgede temizlik etkinliği
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Her hafta düzenlenen temizlik etkinlikleri kapsamında bu hafta Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi ile Tatlısu Belediyesi işbirliğinde Tatlısu kıyı şeridinde temizlik gerçekleştirildi. 
Öte yandan Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi de, Lapta ve Alsancak Belediyeleri işbirliğinde Alsancak ve Lapta arasındaki bölge ve Lapetos’da da temizlik yaptı.
Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt Birimi, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu avlusunda temizlik etkinliği düzenlerken; Çevre Koruma Dairesi Lefke Birimi, Lefke-Gemikonağı, Lefke göleti yolu üzerinde temizlik faaliyetinde bulundu.
Lefke Belediyesi işbirliğinde ağır iş araçları ile yapılan temizlik çalışmasında bölgedeki çöpler toplandı.
Yapılan temizliğin ardından Çevre Koruma Dairesi yetkilileri tarafından bölgeye uyarıcı levhalar asıldı.
Her perşembe ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak çevre temizliği yapan Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için temizlik etkinliklerine devam edecek. 

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