Dört bölgede elektrik kesintisi olacak

Dipkarpaz ile Sipahi arasında kalan tesislere yarın yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Dipkarpaz ile Sipahi arasındaki tesislerin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek, elektriğin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğini belirterek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranmasını istedi.

DEĞİRMENLİK VE HASPOLAT BÖLGELERİNDE YARIN YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Değirmenlik ve Haspolat bölgelerinde yarın yaklaşık 2 saat süren elektrik kesintisi olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesindeki çalışmalar nedeniyle yarın 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeyle, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve civarındaki işletmelerin de elektriği yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamada, elektriğin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği belirtilerek, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranmasını istendi.