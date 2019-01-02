Dört bölgede birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak

Lefkoşa, Mağusa, Lefke ve Güzelyurt’a bağlı birçok yerleşim yerinde 3 ile 6 saat elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Lefke ve Güzelyurt’ta bazı bölgelerde yarın sabah yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.

Lefke’de de aynı saatler arasında Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

ÇUKUROVA, YENİCEKÖY VE KALAVAÇ’TA 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ BEKLENİYOR

Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelere yarın 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın belirtilen saatlerde Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

GÖRNEÇ VE SERDARLI’YA YARIN YAKLAŞIK 6 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Görneç ve Serdarlı bölgelerinde yarın yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesine yarın yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Görneç ve Serdarlı bölgelerinin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.