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Dört bir yanda 23 Nisan coşkusu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, KKTC’nin dört bir yanında törenler ve renkli etkinliklerle kutlandı

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Dört bir yanda 23 Nisan coşkusu
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, KKTC’nin dört bir yanında törenlerle kutlandı.

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başladı.

Daha sonra Karakol İlkokulu öğrencileri, Arda Mart Türk Çocuğunun Andını okudu. Havva Gürler günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Karakol İlkokulu öğrencilerinden Tamer Tunç, 23 Nisan adlı şiiri okudu, Karakol İlkokulu Korosu 23 Nisan şarkısı söyledi ve tören halk dansları ekibinin Feslikan adlı oyunuyla sona erdi. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Güzelyurt’ta da kutlandı. Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Kurtuluş İlkokulu Öğrencisi Melis Baran “Türk Çocuğunun Andı’nı” okudu.
Kurtuluş İlkokulu 5. Sınıf öğrencisi Uğur Efe Turp da, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskele ’de de kutlandı.
Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen ilk törenin ardından, törenin ikinci bölümü Cumhuriyet Stadyumu’nda yer aldı.
 

Mağusa

 

Güzelyurt

İskele

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