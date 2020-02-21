Dördü yerli 6 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi, ithal iki ürün ile yerli dört üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit etti.
Tarım Dairesi 14– 20 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerden 41 numuneden 39 numune temiz çıkarken,iki üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi.
SVS Tic.Ltd ait elma (starking) menşeine iade edilirken, SVS Tic. Ltd ait armut (deveci) firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerden 25 numuneden 21 numune temiz olup, dört üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü bulundu.
Gazimağusa sakinlerinden Ümmü Gülsün Tuğrul’a ait sivri biberde, Aydınköy sakinlerinden Ahmet Ali Sönmez’e ait domateste ve Yeşilırmak sakinlerinden Figen Karafistan’a ait çilekte Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden, ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
Gazimağusa sakinlerinden Fatma Dağtepe’ye ait pazıda Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, Yüksek Limitli Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden, ürünün imhasına karar verildi.
|
21 Şubat 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Karanfil Besi Yemi
|
Temiz
|
2
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
3
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Melisa Süt Yemi
|
Temiz
|
4
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Mısır Yemlik
|
Temiz
|
5
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Mısır Yemlik
|
Temiz
|
6
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
7
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Soya Fasulyesi Küsbesi
|
Temiz
|
8
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Buğday(Ekmeklik)
|
Temiz
|
9
|
Akari free Port.
|
İthal
|
Buğday(Ekmeklik)
|
Temiz
|
10
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
11
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
12
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
13
|
ORC Foods
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
14
|
ORC Foods
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
15
|
ORC Foods
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
17
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Menşeine İade
|
18
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Acı Biber
|
Temiz
|
19
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
20
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Kara Lahana
|
Temiz
|
21
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
22
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Mor Sarma
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kara Lahana
|
Temiz
|
24
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
25
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
27
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
28
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorroso
|
Temiz
|
29
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
30
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
31
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Red Globe
|
Temiz
|
32
|
Yoran Tarım Ür.
|
İthal
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
33
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
34
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Arap Kızı Elma
|
Temiz
|
35
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
36
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
37
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
38
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
39
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Limit Üstü
|
40
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.Maria
|
Temiz
|
41
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
42
|
Osman Cantaş
|
Yıldırım
|
Kereviz
|
Temiz
|
42
|
Cahit Vudalı
|
Yıldırım
|
Domates
|
Temiz
|
44
|
Hüseyin Kocabaşoğlu
|
Yıldırım
|
Çilek
|
Temiz
|
45
|
Ümmü Gülsüm Tuğrul
|
Mağusa
|
Sivri Biber
|
Limit Üstü
|
46
|
İsmail Gökkaya
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
47
|
Mehmet Demirtaş
|
Mağusa
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
48
|
Fatma Dağtepe
|
Mağusa
|
Pazı
|
İmha
|
49
|
Ramazan Ateş
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
50
|
Ahmet Ali Sönmez
|
Aydınköy
|
Domates
|
Limit Üstü
|
51
|
Muharrem Bilsin
|
Bostancı
|
Maydanoz
|
Temiz
|
52
|
Muharrem Bilsin
|
Bostancı
|
Marul
|
Temiz
|
53
|
Sinem Kardana
|
Lapta
|
Domates
|
Temiz
|
54
|
Mehmet Dolmacı
|
Lapta
|
Marul
|
Temiz
|
55
|
Mehmet Dolmacı
|
Lapta
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
56
|
Hüseyin Çalıcıoğlu
|
Kuzucuk
|
Kabak
|
Temiz
|
57
|
Hüseyin Çalıcıoğlu
|
Kuzucuk
|
Domates
|
Temiz
|
58
|
Hüseyin Çalıcıoğlu
|
Kuzucuk
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
59
|
Hüseyin Çalıcıoğlu
|
Kuzucuk
|
Çarli Biber
|
Temiz
|
60
|
Hüseyin Çalıcıoğlu
|
Kuzucuk
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
61
|
Yücel Asya
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
62
|
Figen Karafistan
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Limit Üstü
|
63
|
Hülya Kaygül
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
64
|
Cevdet Atalar
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
65
|
Aytül Yorulmaz Ferdağ
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
66
|
Cevdet Atalar
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz