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Dördü yerli 6 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

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Yerli ürünlerden 25 numuneden 21 numune temiz olup, dört üründe, ithal ürünlerden 41 numuneden 39 numune temiz çıkarken, iki üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü bulundu

Dördü yerli 6 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi, ithal iki ürün ile yerli dört üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit etti. 
Tarım Dairesi 14– 20 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
İthal ürünlerden 41 numuneden 39 numune temiz çıkarken,iki üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi. 
SVS Tic.Ltd ait elma (starking) menşeine iade edilirken, SVS Tic. Ltd ait armut (deveci) firmanın isteği üzerine imha edildi. 
Yerli ürünlerden 25 numuneden 21 numune temiz olup, dört üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü bulundu. 
Gazimağusa sakinlerinden Ümmü Gülsün Tuğrul’a ait sivri biberde, Aydınköy sakinlerinden Ahmet Ali Sönmez’e ait domateste ve Yeşilırmak sakinlerinden Figen Karafistan’a ait çilekte Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden, ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu. 
Gazimağusa sakinlerinden Fatma Dağtepe’ye ait pazıda  Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, Yüksek Limitli Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden, ürünün imhasına karar verildi. 

21 Şubat 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Karanfil Besi Yemi

Temiz

2

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

3

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Melisa Süt Yemi

Temiz

4

Nej Grain Ltd.

İthal

Mısır Yemlik

Temiz

5

Holly Grains Ltd.

İthal

Mısır Yemlik

Temiz

6

Holly Grains Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

7

Nej Grain Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

8

Nej Grain Ltd.

İthal

Buğday(Ekmeklik)

Temiz

9

Akari free Port.

İthal

Buğday(Ekmeklik)

Temiz

10

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

13

ORC Foods

İthal

Çeri Domates

Temiz

14

ORC Foods

İthal

Elma Golden

Temiz

15

ORC Foods

İthal

Elma Stk

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Menşeine İade

18

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Acı Biber

Temiz

19

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

20

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kara Lahana

Temiz

21

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Beyaz Sarma

Temiz

22

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Mor Sarma

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kara Lahana

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Sarma

Temiz

27

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Beyaz Sarma

Temiz

28

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorroso

Temiz

29

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

30

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm Red Globe

Temiz

32

Yoran Tarım Ür.

İthal

Beyaz Sarma

Temiz

33

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

34

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Arap Kızı Elma

Temiz

35

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

36

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma G.S

Temiz

37

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk

Temiz

38

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

39

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Limit Üstü

40

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.Maria

Temiz

41

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

42

Osman Cantaş

Yıldırım

Kereviz

Temiz

42

Cahit Vudalı

Yıldırım

Domates

Temiz

44

Hüseyin Kocabaşoğlu

Yıldırım

Çilek

Temiz

45

Ümmü Gülsüm Tuğrul

Mağusa

Sivri Biber

Limit Üstü

46

İsmail Gökkaya

Mağusa

Domates

Temiz

47

Mehmet Demirtaş

Mağusa

Kapya Biber

Temiz

48

Fatma Dağtepe

Mağusa

Pazı

İmha

49

Ramazan Ateş

Mağusa

Domates

Temiz

50

Ahmet Ali Sönmez

Aydınköy

Domates

Limit Üstü

51

Muharrem Bilsin

Bostancı

Maydanoz

Temiz

52

Muharrem Bilsin

Bostancı

Marul

Temiz

53

Sinem Kardana

Lapta

Domates

Temiz

54

Mehmet Dolmacı

Lapta

Marul

Temiz

55

Mehmet Dolmacı

Lapta

Beyaz Sarma

Temiz

56

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Kabak

Temiz

57

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Domates

Temiz

58

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Dolmalık Biber

Temiz

59

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Çarli Biber

Temiz

60

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Kapya Biber

Temiz

61

Yücel Asya

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

62

Figen Karafistan

Yeşilırmak

Çilek

Limit Üstü

63

Hülya Kaygül

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

64

Cevdet Atalar

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

65

Aytül Yorulmaz Ferdağ

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

66

Cevdet Atalar

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

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