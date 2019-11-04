Dorana Turizm 2 ödül birden kazandı

Hizmet kalitesinden ödün vermeden yoluna devam eden Dorana Turizm geçtiğimiz yılın satış ve pazarlama verilerine göre 2 dalda birden ödül kazandı.

Booking Agora Şirketi’nin KKTC seyahat acenteleri arasında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına ilişkin ödül töreninde yüksek satış performansı sergileyen acentelere plaket verildi. Dorana Turizm, KKTC yurt dışı hotel satışlarında ikincilik, Yurtdışı (Beyond uçuşlar) uçak bileti satışlarında ise dördüncülük plaketini almaya hak kazandı.

Müşteri memnuniyetinden ödün vermeden her zaman en kaliteli şekilde ürünleri müşteriye sunmayı hedefleyen anlayışla bu ödüle layık olduklarını dile getiren Dorana Turizm Pazarlama ve Organizasyon Birim Müdürü Hüseyin Mavili, sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel, kolay ve benzersiz bir deneyim sunduklarını söyledi.

Dijitalleşmenin gündelik hayata etkisi arttıkça müşterilerin beklentilerinde de ciddi şekilde artış olduğunu belirten Mavili, daha hızlı ve sürekliliği olan hizmetler sunmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Kazandıkları her iki ödülde de Dorana Turizm çalışanlarının büyük payı olduğunu dile getiren Mavili, daha çok çalışıp daha çok başarılara imza atacaklarına vurgu yaptı. Lha