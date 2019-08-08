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Donör Hasan Çolakoğlu genç hastaya umut oldu

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda swab örneği vererek kayıt yaptıran Hasan Çolakoğlu, kanser tedavisi gören genç bir erkek hastaya, kök hücre bağışı yaparak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.

Donör Hasan Çolakoğlu genç hastaya umut oldu
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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tamamen gönüllülük esasını benimseyerek yaptığı bu anlamlı bağış ile ilgili konuşan Donör Hasan Çolakoğlu, işlem ile ilgili korkacak hiç bir şeyin olmadığını, önemli olanın yardım bekleyen hiç tanımadığın bir insanın hayatına dokunabilmek olduğunu dile getirerek herkesi örnek vermeye davet etti.

Çolakoğlu, tek dileğinin, hastasının bir an önce sağlığına kavuşması ve hayatına kaldığı yerden devam etmesi olduğunu vurguladı.

ÖZERALP

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp yaptığı açıklamada, Donör Hasan Çolakoğlu’na “kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek tamamen gönüllük esasıyla yapmış olduğu anlamlı bağışı için teşekkürlerini iletti.

Özeralp, donörün mensubu olduğu Tansu Ercantan Şti Ltd. Direktörü Tansu Ercantan’a bu süreçte donöre ve vakfa sağladığı kolaylıklar ve desteklerden ötürü minnettar olduklarını vurguladı.

Özeralp, “Kemal Saraçoğlu Vakfı aracılığıyla bugüne kadar ülkemizde toplamda 66 donör, kök hücre bağışında bulunarak dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan hastalara umut oldu” dedi.

“DONOR KAYDI İÇİN ŞARTLAR”

Kemik iliği donör kaydı yapmak için, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmak gerekiyor.

Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek olmadığı belirtilen açıklamada, Dünya İlik Bankası için kayıtların, KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler karşısında bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan, Mağusa ve İskele bölgesinde Tıp Merkezleri’nden, Girne’de Tunççevik Hastanesi ve Talat Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’ndan alındığı kaydedildi.

Daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesi ziyaret edilebilir veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşılabilir.

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