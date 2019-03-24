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Donmuş patatese kota

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Donmuş patatese kota
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Bakanlar Kurulu, donmuş patates ithaline kota getiren bir karar aldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, “ülke ürünü patatesten üretilen parmak patatesin üretiminin desteklenmesi amacıyla yurt dışından yapılacak her türlü donmuş patates ithalatında ithalatçılara ülke ürünü olan, Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanlığı'nın onayladığı standartlarda üretilen donmuş patatesten aldıkları miktarın iki buçuk katı kadar ithal izni verilmesine ve bahse konu iş ve işlemlerin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 'na bağlı Tarım Dairesi tarafından yürütülmesine” karar verdi.
TAK muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, geçtiğimiz yıl sonlarında kaldırılan kota, yeni patates mahsülünün çıkmasıyla birlikte üreticiyi korumak amacıyla Bakanlar Kurulu’nca yeniden getirildi.

 

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