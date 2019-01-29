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Domuz eti ithali serbest bırakılıyor

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Güney’den domuz eti ithal etmek, ön izin alınması şartıyla serbest olacak

Domuz eti ithali serbest bırakılıyor
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Güney Kıbrıs’tan domuz eti ithaline, ön izin alınması kaydıyla izin verilebilecek.
KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ticarete ilişkin yeni kurallar içeren “Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) KKTC’den Güney Kıbrıs 'a İhracat ve Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye İthalat ve/veya Geçici İthalat (Değişiklik) Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TAK muhabirinin Ticaret Dairesi’nden aldığı bilgiye göre, domuz eti ithalatına izin verilmesiyle ilgili tüzük değişikliği, özellikle turizm sektöründen gelen talep üzerine yapıldı. 
Tüzük uyarınca, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin, süt ve süt ürünlerinin, işlenmiş gıda ürünlerinin ve patlayıcı madde ve ham maddelerinin Güney Kıbrıs’tan ithali yapılamıyor.
Ancak yetiştirilmek amacıyla yavru çipura ve yavru levrek balıkların Su Ürünleri Yasası’na bağlı olarak yetkili makamlardan, uluslararası sağlık sertifikasına sahip Güney Kıbrıs menşeli taze domuz etinin Veteriner Dairesi’nden, ön izin almak suretiyle KKTC’ye ithali yapılabilecek.

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