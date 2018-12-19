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Dome Otel’in gelirinden 1 milyon TL Vakıflar'a aktarıldı

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Dome Otel’in gelirinden 1 milyon TL Vakıflar'a aktarıldı
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2008 yılında 10 yıllığına Dayanışma Turizm Ltd.’e verilen Dome Otel’in gelirinden Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne 1 milyon 32 bin 489 TL kâr payı aktarıldığını açıkladı.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait Dome Hotel’in işletmesinin 2008’de imzalanan bir işletme sözleşmesiyle 15 Mayıs 2008 ile 14 Mayıs 2018 dönemi için 10 yıllığına Dayanışma Turizm Ltd.’e verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, geçen 10 yıllık sürede Dome Hotel’in gelirinden Dayanışma Turizm Ltd. tarafından Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne aktarılan toplam kâr payının 1 milyon 32 bin 489 TL olduğu belirtildi.

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