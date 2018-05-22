“Dome Otel konusunda büyük bir peşkeş var”

UBP milletvekili Ersin Tatar, Dome Otel konusunda ciddi bir rant söz konusu olduğunu vurguladı

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan UBP milletvekili Ersin Tatar, Dome Hotel hakkında şeffaflık tartışmalarının devam ettiğini, Dome Hotel konusunda bir gizlilik içinde, sözleşmenin bittiği ve uzatıldığı duyumunu aldıklarını söyledi.

İhale yöntemine bu kadar önem verdiğini söyleyen bir hükümetin, nasıl olur da şeffaflığa aykırı hareket ettiğini soran Tatar, Dome Otel konusunda ciddi bir rant söz konusu olduğunu vurguladı, Dome Otel’in en az 20 milyon dolar yatırıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Tatar, yapılanın şeffaflık ve İhale Yasasına aykırı olduğunu vurgulayan Tatar, Vakıflar İdaresi yöneticilerine vicdanlarının rahat olup olmadığını sordu.

Tatar, Dome Otel konusunda büyük bir peşkeş olduğunu ileri sürdü.

Tatar’ı yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, orasının hali arazi olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanı bu konuda isterse cevap verebilir” dedi.

Erhürman, gizlilik içinde yapıldığı duyumlarının yanlış olduğunu söyleyerek, Evkaf’ın kiralama ve uzatma işleri konusunun kamuoyunda ve Meclis’te birçok defa konuşulduğunu belirterek, sözleşme uzatılmış olsaydı bunu gönül rahatlığıyla söyleyebileceklerini kaydetti.

Erhürman, Evkaf, Başbakanlık ve Dome Hotel yetkililerinin otelin gelir ve giderleri konusunda bir haftadır çalışma yaptığını kaydetti.

Başbakan, bu çalışmanın ardından kira bedeli konusunda bir sonuca ulaşılacağını ifade etti.

Hukuka uygun olarak sözleşmelerin yapılması veya iptali konusunda çalışmaların yapılması için uğraş verdiklerini ifade eden Erhürman, “Keşke Vakıfların ve Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nin diğer kiraladığı alanlar için de aynı hassasiyet gösterilseydi” dedi.

Erhürman, Dome Hotel konusunda “kira yenilenme” sürecinin söz konusu olduğunu, bu kiranın ne kadar olması gerektiği konusunda ilk kez gerçekleştirilen bir tarzda bir çalışmanın yapıldığını yineledi ve sonucun şeffaf bir şekilde paylaşılacağını anlattı.

Evkafın, 10 yıl üzerindeki sözleşmelerinin incelendiğini anımsatan Erhürman, sözleşme yenilemesi konusunda Tatar’ın dile getirdiği gibi ihaleye çıkılmasının gerekli olmadığını belirtti.

Erhürman, milletvekillerinin konu hakkındaki sorularını da yanıtlayarak, sembolik rakamlara yapılan kiralamalar için de düzenlemeler getirileceğini, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Süren çalışmanın ardından çıkacak sonucu kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Erhürman, objektif bir çalışmanın sonucu belirleyeceğini söyledi.

Erhürman, gece kulübü olarak kiralanan araziler ve casinolar için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

