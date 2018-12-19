banner237
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
2 0
Tüp gaz'a indirim
Tüp gaz'a indirim
10 0
Dünyanın en etkileyici buz otelleri
Dünyanın en etkileyici buz otelleri
8 0
Sizlerle bu dünya daha güzel olacak
Sizlerle bu dünya daha güzel olacak
17 0
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
18 0
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
17 0
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
45 0
Emirname için uzlaşı
Emirname için uzlaşı
30 0
banner82

Dome Otel'e sürpriz talip

banner27

banner210
Dome Otel'e sürpriz talip
banner215

Kamu-İşçileri Sendikası (KAMU- İŞ), Dome Otel'e talip oldu. 10 yıldır Turizm İşçileri Sendikası tarafından işletilen ve Vakıflar İdaresi tarafından ciddi problemlerin yaşandığı Dome Otel'de, altı aydır beklenen yeni ihale süreci başlamadı.

Turizm Emekçileri Sendikası, sözleşmenin 10 yıl daha uzatılmasını beklerken, bu kez de başka bir sendika "eşitlik" istedi. Kamu- İş, "ille de bir sendikaya verilmek isteniyorsa, fırsat eşitliği yaratılsın" mesajı verildi. Kamu- İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "Biz paramızla, emeğimizle, bilgi ve birikimimizle Dome Otel'e talibiz. Resmi olarak yazılarımızı Vakıflar İdaresi'ne ilettik. Hükümetin de bu ihalede fırsat eşitliği yaratmasını bekliyoruz. Önyargılı olmaya gerek yok. Bazı yerler kapatıldı, batırıldı. Biz Dome Otel'e talibiz ve profesyonel bir şekilde yönetebiliriz. İyi şeyler yapmaya talibiz" dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.