Dome Otel'e sürpriz talip

Kamu-İşçileri Sendikası (KAMU- İŞ), Dome Otel'e talip oldu. 10 yıldır Turizm İşçileri Sendikası tarafından işletilen ve Vakıflar İdaresi tarafından ciddi problemlerin yaşandığı Dome Otel'de, altı aydır beklenen yeni ihale süreci başlamadı.

Turizm Emekçileri Sendikası, sözleşmenin 10 yıl daha uzatılmasını beklerken, bu kez de başka bir sendika "eşitlik" istedi. Kamu- İş, "ille de bir sendikaya verilmek isteniyorsa, fırsat eşitliği yaratılsın" mesajı verildi. Kamu- İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "Biz paramızla, emeğimizle, bilgi ve birikimimizle Dome Otel'e talibiz. Resmi olarak yazılarımızı Vakıflar İdaresi'ne ilettik. Hükümetin de bu ihalede fırsat eşitliği yaratmasını bekliyoruz. Önyargılı olmaya gerek yok. Bazı yerler kapatıldı, batırıldı. Biz Dome Otel'e talibiz ve profesyonel bir şekilde yönetebiliriz. İyi şeyler yapmaya talibiz" dedi.