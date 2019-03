Dome Hotel için 10 yıllık sözleşme imzalandı

Vakıflar İdaresi’ne ait Girne’deki Dome Hotel’in, 10 yıllık süreyle Dayanışma Turizm Ltd. tarafından işletilmesini öngören sözleşme imzalandı. 10 yıllık süreyi kapsayan yeni sözleşmeye göre, işletme süresi 15 Mayıs 2018 ile 14 Mayıs 2028 arasındaki süreyi içeriyor

Vakıflar İdaresi’ne ait Girne’deki Dome Hotel’in, 10 yıllık süreyle Dayanışma Turizm Ltd. tarafından işletilmesini öngören sözleşme bugün imzalandı.

Sözleşmeye, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları ile otel çalışanlarının sendikası Turizm Emekçileri Sendikası’nın oluşturduğu Dayanışma Turizm Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman imza koydu.

Yeni sözleşmeye, Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Soykurt da şahit olarak imza attı.

Halen aynı şirket tarafından işletilen Dome Hotel’in sözleşmesinde süre dolmuş ve otelin bunda sonra nasıl işletileceği kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Muhalefet partileri, otelin işletmesi için ihaleye çıkılmasını savunuyordu.

10 yıllık süreyi kapsayan yeni sözleşmeye göre, işletme süresi 15 Mayıs 2018 ile 14 Mayıs 2028 arasındaki süreyi içeriyor.

Bugün imzalanan sözleşme uyarınca otelin yıllık gelirinin yüzde 40’ı Vakıflar İdaresi’ne, yüzde 40’ı sendikaya ve yüzde 20’si de otelin tamir, tadilat ve yenilenmesine ayrılacak.

Dome Otel’in Vakıflar İdaresi’ne ödeyeceği yıllık rakamın hiçbir şekilde 150 bin doların altında olmaması da sözleşme maddeleri arasında yer aldı.

MUSAOĞULLARI SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNİ ANLATTI

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları, Dome Hotel’in 10 yıl süreyle Dayanışma Turizm Ltd. tarafından işletilmesi için çok detaylı bir sözleşme hazırladıklarını, yüzde 40-40-20 oranında kâr payı dağılımında anlaşıldığını söyledi.

Musaoğulları, gelirin yüzde 40’ının Vakıflar İdaresi’ne, yüzde 40’ının sendikaya, yüzde 20’sinin ise otelin tamir tadilat ve renovasyonuna harcanacağını ifade etti.

“VAKIFLAR’IN ALACAĞI PARA YILDA 150 BİN DOLARDAN AZ OLMAYACAK”

Ahmet Cenk Musaoğulları, ancak ne olursa olsun Vakıfların alacağı rakamın yıllık 150 bin dolardan az olmayacağını vurguladı.

Musaoğulları, geçmiş dönemde bazı yanlış uygulamalar ve anlaşılmayan noktalar olduğunu, sendikanın yaptıklarından Vakıflar İdaresi’nin haberi olmaması yüzünden sıkıntılar yaşandığını kaydederek, “Yeni sözleşmede tüm konular detaylarıyla yazıldı. Tipslerin dağıtımından yönetimin işleyişine, işe alımlardan işten durdurmalara kadar her şey sözleşmede yer alıyor” dedi.

10 yıllık süreyi kapsayacak sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Musaoğulları, Başbakan Tufan Erhürman’ın teknik ve hukuki danışmanlığına, Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter’e, tüm yönetim kurulu üyelerine, Turizm Emekçileri Sendikası’na ve Vakıflar İdaresi personeline teşekkür etti.

Musaoğulları, geçmişte yaşananların geride kalmasını dileyerek, bundan sonra Dome Hotel’in nasıl daha iyi geliştirilebileceği ve Kıbrıs Türk halkı için daha yapıcı hale getirilebileceğine yoğunlaşmak gerektiğini vurguladı.

Dome Hotel’in tamamen yerli üreticilerden ürün aldığını ifade eden Ahmet Cenk Musaoğulları, otelde tümü de KKTC vatandaşı 130 personel bulunduğunu söyledi.

Musaoğulları, hem Vakıflar için hem de Dome Hotel personeli için uygun ve güzel bir sözleşme hazırladıklarını kaydederek, kimsenin mağdur olmamasının sağlandığını ifade etti.

Ahmet Cenk Musaoğulları, “Çok çağdaş bir sözleşme imzaladık ve bu sözleşmenin birçok kuruma örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Belki 10 aylık sürede hazırlandı ama tüm detaylar düşünüldü, tüm önyargılar giderildi. Kafalarda soru işaretleri kalmadı, açık bir sözleşme oldu” diye konuştu.