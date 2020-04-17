Dome Hotel'de karantinada kalan 120 kişi tahliye edildi

Yurt dışından gelerek karantina altına alınan öğrenci ve vatandaşlar sürelerinin dolmasıyla birlikte evlerine dönüyor.

Girne Dome Otel’de karantina sürelerini tamamlayan 120 kişi daha, bugün gerekli önlemler alınarak tahliye edildi.

Karantina süreleri önceki gün dolan ancak bir kişinin Covid-19 pozitif çıkması nedeniyle iki gün daha otelde kalan öğrenci ve vatandaşlar, bugün evlerine dönmek için otelden ayrıldı.