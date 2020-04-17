banner411
banner69
15 0
"Yabancı futbolcu şart"
163 0
 
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
13 0
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
73 0
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
63 0
"Yabancı futbolcular kalabilir"
125 0
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
105 0
banner440

Dome Hotel'de karantinada kalan 120 kişi tahliye edildi

banner27

Dome Hotel'de karantinada kalan 120 kişi tahliye edildi

Yurt dışından gelerek karantina altına alınan öğrenci ve vatandaşlar sürelerinin dolmasıyla birlikte evlerine dönüyor.
Girne Dome Otel’de karantina sürelerini tamamlayan 120 kişi daha, bugün gerekli önlemler alınarak tahliye edildi.
Karantina süreleri önceki gün dolan ancak bir kişinin Covid-19 pozitif çıkması nedeniyle iki gün daha otelde kalan öğrenci ve vatandaşlar, bugün evlerine dönmek için otelden ayrıldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.