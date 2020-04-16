Dome Hotel'de bir kişi de daha koronavirüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'den gelen ve Dome Hotel'de 14 günlük karantina sürecinde olan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Pilli, dün gece Kanal T'de katıldığı programda yeni bir açıklama daha yaptı. Pilli, Gazimağusa Hastanesi'nde iki kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Dome Hotel'de karantinadaki bir kişinin de pozitif çıktığını bildirdi.

Pilli, karantina süresi dolan ve yarın otelden çıkması gereken bir grup vatandaşın bir gün daha bekletileceğini ve tetkiklerin süreceğini söyledi.

Dün yapılan testlerle toplam pozitif vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu.