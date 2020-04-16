banner411
banner69
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
65 0
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
58 0
 
"Yabancı futbolcular kalabilir"
117 0
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
87 0
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
120 0
“Tarih bu ayıbı yazacak”
“Tarih bu ayıbı yazacak”
131 0
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
37 0
banner440

Dome Hotel'de bir kişi de daha koronavirüs tespit edildi

banner27

Dome Hotel'de bir kişi de daha koronavirüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'den gelen ve Dome Hotel'de 14 günlük karantina sürecinde olan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Pilli, dün gece Kanal T'de katıldığı programda yeni bir açıklama daha yaptı. Pilli, Gazimağusa Hastanesi'nde iki kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Dome Hotel'de karantinadaki bir kişinin de pozitif çıktığını bildirdi.  

Pilli, karantina süresi dolan ve yarın otelden çıkması gereken bir grup vatandaşın bir gün daha bekletileceğini ve tetkiklerin süreceğini söyledi.

Dün yapılan testlerle toplam pozitif vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.