Domateste yine limit üstü kalıntı

İthal ürünlerden domates ve armutta, yerli üretimde ise domateste limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin yaptığı analizlerde, ithal ve yerli ürün domates numunelerinin ikisinde ilaç kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesi’nin 12 Ekim - 18 Ekim 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetimlerine göre, ithal ürünlerden domates ve armutta, yerli üretimde ise domateste Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’ne göre limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.

İthal domates çeşitleri, elma çeşitleri, üzüm çeşitleri, iceberg marul, iç yer fıstığı, armut, erik, ayçiçek küsbesi, yeşil lolorosso, havuç, cennet meyvesi ve kuru üzüm olmak üzere 38 numuneden 36'sı temiz, 2’sinde ise ilaç kalıntısına rastlandı. Onbaşı İşl. Ltd ait domates ile Nuri Ersoy Ltd. ait armut numunesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden salatalık, biber çeşitleri, patlıcan, lahana, kabak, domates ve nar olmak üzere 17 numuneden 16'sı temiz olup sadece 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Geçitköy’de Ahmet Ertan Dönmez 'e ait domatesten alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki labaratuvar analizine kadar durduruldu.

İkinci defa alınan numunelerde temiz çıkan Bostancı’da Hasan Cellaoğlu’na ait nar, Geçitköy’de Ahmet E. Dönmez’e ait kapya biber ve domates, Karşıyaka’da Eşref Özbilgili’ye ait kapya biber ve Geçitköy’de Hatice Avcı’ya ait biberlerin hasadına izin verildi.

