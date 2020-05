Domates ve biberde limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, 1-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 12 numune temiz çıkarken, yerli ürünlerden alınan 19 numuneden 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirerek sonuçların elde edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Mağusa sakinlerinden Ömer Çoşkun’a ait domateste Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde ‘Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü’ tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Mağusa sakinlerinden Vehbi Kabak’a ait çarli biberde ‘Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü’ tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.”

8 Mayıs 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu şöyle:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Amasya Temiz

7 OrC Foods Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz

8 OrC Foods Ltd. İthal Elma Stk Temiz

9 OrC Foods Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

13 Niyazi Koşman Güzelyurt Patlıcan Temiz

14 Niyazi Koşman Güzelyurt Biber Temiz

15 Saime Yarkın Güzelyurt Salatalık Temiz

16 Hüseyin Özaldı Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz

17 Halil Güney Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz

18 Adem Kurt Yeşilyurt Patlıcan Temiz

19 Selahattin Kuş Mağusa Domates Temiz

20 Vehbi Kabak Mağusa Çarli Biber Limit Üstü

21 Sevim Bilgiç Mağusa Kabak Temiz

22 Sevim Bilgiç Mağusa Salatalık Temiz

23 Ömer Coşkun Mağusa Domates İmha

24 Zahide Yıldırım Mağusa Kapya Biber Temiz

25 Cennet Milli Tatlısu Salatalık Temiz

26 Melek Yosma Tatlısu Domates Temiz

27 Melek Yosma Tatlısu Salatalık Temiz

28 Latif Çelik Tatlısu Çarli Biber Temiz

29 Mehmet Dolmacı Lapta Patlıcan Temiz

30 Mehmet Dolmacı Lapta Salatalık Temiz

31 Mehmet Dolmacı Lapta Kabak Temiz