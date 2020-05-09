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Domates ve biberde limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi, 1-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Domates ve biberde limit üstü kalıntı

 

Açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 12 numune temiz çıkarken, yerli ürünlerden alınan 19 numuneden 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirerek sonuçların elde edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Mağusa sakinlerinden Ömer Çoşkun’a ait domateste Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde ‘Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü’ tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Mağusa sakinlerinden Vehbi Kabak’a ait çarli biberde ‘Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü’ tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.”                  
     8 Mayıs 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu şöyle:                            
     İsim    Yerli/ithal    Ürün    Analiz Sonucu            
1    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz            
2    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Stk    Temiz            
3    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çilek    Temiz            
4    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz            
5    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Stk    Temiz            
6    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Amasya    Temiz            
7    OrC Foods Ltd.    İthal    Armut S.Maria    Temiz            
8    OrC Foods Ltd.    İthal    Elma Stk    Temiz            
9    OrC Foods Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz            
10    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Stk    Temiz            
11    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çilek    Temiz            
12    SVS Tic. Ltd.    İthal    Kiraz    Temiz            
13    Niyazi Koşman    Güzelyurt     Patlıcan    Temiz            
14    Niyazi Koşman    Güzelyurt     Biber    Temiz            
15    Saime Yarkın    Güzelyurt     Salatalık    Temiz            
16    Hüseyin Özaldı    Yeşilyurt    Asma Yaprağı    Temiz             
17    Halil Güney    Yeşilyurt    Asma Yaprağı    Temiz            
18    Adem Kurt    Yeşilyurt    Patlıcan    Temiz            
19    Selahattin Kuş    Mağusa    Domates    Temiz            
20    Vehbi Kabak    Mağusa    Çarli Biber    Limit Üstü              
21    Sevim Bilgiç    Mağusa    Kabak    Temiz            
22    Sevim Bilgiç    Mağusa    Salatalık    Temiz            
23    Ömer Coşkun     Mağusa    Domates    İmha            
24    Zahide Yıldırım    Mağusa    Kapya Biber    Temiz            
25    Cennet Milli    Tatlısu    Salatalık    Temiz            
26    Melek Yosma    Tatlısu    Domates    Temiz            
27    Melek Yosma    Tatlısu    Salatalık    Temiz            
28    Latif Çelik    Tatlısu    Çarli Biber    Temiz            
29    Mehmet Dolmacı    Lapta    Patlıcan    Temiz            
30    Mehmet Dolmacı    Lapta    Salatalık    Temiz            
31    Mehmet Dolmacı    Lapta    Kabak    Temiz            

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