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Domates, hıyar ve biberde yine limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçlarında 3 üründe limit üstü kalıntı, bir üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Domates, hıyar ve biberde yine limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat– 5 Mart  tarihleri arasında yapılan denetimlerde 35 ithal üründen 1’inde, ithalde de 18 üründen 2’sinde limit üstü ilaç kalıntısı, 1’inde de tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanıldığı tespit edildi.

İthal ürünler arasında, Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait çeri domates limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünler arasında ise, Gazimağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürün imha edilecek.

Gazimağusa sakinlerinden Zahide Yıldırım’a ait kapya biber ile Bostancı sakinlerinden Zalihe Köymen’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

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