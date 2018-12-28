Dolu yağışı ile beyaz örtü

Ülkede kara kış dün aniden bastırdı, hava buz kesti.
Lefke bölgesinde kısa süren dolu yağışı nedeniyle çevre beyaza büründü. Lefke-Gemikonağı bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı sonrası çevrede kar yağmış gibi bir görüntü oldu.
Öte yandan dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan ve buzlanan yollar sürücülere zorluk yaşattı.
Çatalköy- Değirmenlik Anayolu arası da şiddetli dolu yağışı ve zirvede kar yağışı nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Yağan dolu, kar manzarasını aratmadı.