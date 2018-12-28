Dolu yağışı ile beyaz örtü

Lefke bölgesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle çevre beyaza büründü. Çatalköy- Değirmenlik Anayolu da şiddetli dolu yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı

Ülkede kara kış dün aniden bastırdı, hava buz kesti. Lefke bölgesinde kısa süren dolu yağışı nedeniyle çevre beyaza büründü. Lefke-Gemikonağı bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı sonrası çevrede kar yağmış gibi bir görüntü oldu. Öte yandan dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan ve buzlanan yollar sürücülere zorluk yaşattı. Çatalköy- Değirmenlik Anayolu arası da şiddetli dolu yağışı ve zirvede kar yağışı nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yağan dolu, kar manzarasını aratmadı.