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Dolu yağışı ile beyaz örtü

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Lefke bölgesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle çevre beyaza büründü. Çatalköy- Değirmenlik Anayolu da şiddetli dolu yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı

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Dolu yağışı ile beyaz örtü
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Ülkede kara kış dün aniden bastırdı, hava buz kesti.

Lefke bölgesinde kısa süren dolu yağışı nedeniyle çevre beyaza büründü. Lefke-Gemikonağı bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı sonrası çevrede kar yağmış gibi bir görüntü oldu.

Öte yandan dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan ve buzlanan yollar sürücülere zorluk yaşattı.

Çatalköy- Değirmenlik Anayolu arası da şiddetli dolu yağışı ve zirvede kar yağışı nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Yağan dolu, kar manzarasını aratmadı.

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