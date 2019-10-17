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Dokuz bölgede yarın elektrik kesintisi olacak

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Dokuz bölgede yarın elektrik kesintisi olacak
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Girne’de Ciklos Mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi su pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi ve Ozanköy Mezarlık Bölgesi’nin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım  onarım çalışmasından kaynakalanacak olan kesinti  8:30- 15:00 saatleri arasında olacak.

YEDİDALGA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

 Yedidalga’da iki caddede yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Yedidalga Ecevit Caddesi ve Şht. Lütfi Celül Sokak’ın elektrik enerjisi kesik olacak.

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