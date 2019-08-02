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Doktorlar şok oldu

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Hindistan'da çene ağrısı şikâyetiyle doktora götürülen yedi yaşında çocuğun ağzında 526 tane diş bulundu.

Doktorlar şok oldu
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Ülkenin güneyinde Chennai kentinde yaşayan çocuk, geçen ay alt çenesindeki azı dişleri çevresinde şişkinlik ve ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

CNN’e konuşan Dr. Prathiba Ramani, hekimlerin ağız röntgeni çektiğinde çocuğun alt çenesine “anormal dişlerle” dolu bir kesenin gömülü olduğunu tespit ettiğini ifade etti.

İki cerrah keseyi çocuğun ağzından çıkardı. Dr. Ramani’nin ekibinin keseyi boşlatması 4-5 saat sürdü. Hekimler kesede yüzlerce diş olduğunu tespit etti.

Dr. Ramani, “0.1 milimetreden 15 milimetreye kadar toplam 526 tane diş vardı” açıklaması yaparken, çocuğun ameliyattan üç gün sonra taburcu edildiğini ve tamamen iyileşmesinin beklendiğini belirtti.

Dr. Ramani, çocuğun nadir görülen bir diş tümörü hastalığından mustarip olduğunu açıklanırken, bu hastalığa genetik ya da radyasyon gibi çevresel faktörlerin neden olabileceğini ifade etti.

Ameliyata giren doktorlardan Dr. P. Senthilnathan, ameliyat prosedürünü CNN’e şöyle anlattı:

“Genel anestezi altında, yukarıdan çeneye girdi. Yanlardan kemikleri kırmadık, bu demek oluyor ki rekonstrüksiyon ameliyatı gerekmedi. Kese ağızdan çıkarıldı. Bunu içinde küçük parçalar olan bir tür balon gibi düşünebilirsiniz.”

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