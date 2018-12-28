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Doktorlar 62’nci kuruluş yıldönümü resepsiyonunda buluştu

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Doktorlar 62’nci kuruluş yıldönümü resepsiyonunda buluştu
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 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 62’nci kuruluş yıldönümü resepsiyonla kutlandı.

 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 6 Aralıkta yapmayı planladığı ve sel felaketi nedeniyle ertelenen resepsiyon, dün akşam Bedesten’de yer aldı.

 Birlik Başkanı Özlem Gürkut resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 62 yıldır gözünü insan sağlığının üzerinden ayırmadığını vurguladı.

 Gürkut, hekim olmanın yaşamdan yana olmak, can kayıplarına, şiddete karşı durmak ve barışı savunmak olduğunu söyledi.

 Gürkut, Birliğin çalışmalarının önümüzdeki dönemde, sağlık iletişimi ve sağlıklı iletişim alanında yoğunlaşacağını kaydederek, sağlığın medyada yer alış biçimini iyileştirmek adına çalışmalar yapacaklarını iafe etti.

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