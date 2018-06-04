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Doğu Mesarya sağanak yağışa teslim oldu

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Doğu Mesarya bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanaklar sonucunda birçok bölgede uzun zamandır akmayan dereler akarken, son iki gündür yağan yağmurlardan dolayı bazı köylerdeki göletler dolup taştı

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Doğu Mesarya sağanak yağışa teslim oldu
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Doğu Mesarya’yı su bastı

Doğu Mesarya bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanaklar sonucunda birçok bölgede uzun zamandır akmayan dereler akarken, son iki gündür yağan yağmurlardan dolayı bazı köylerdeki göletler dolup taştı

Ülkemizi etkisi altına alan kararsızlık yağmurları özellikle Doğu ve Orta Mesarya bölgelerindeki birçok bölgede etkili oluyor.

Geçen haftadan itibaren yer yer yağan yağmur dün en fazla İskele ve Geçitkale bölgesinde etkili oldu.

Yer yer etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmur bazı bölgelerde zarara neden olsa da vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Kısa sürede bir yıl boyunca yağmayan yağmurdan çok fazlası toprakla buluştu.

Özellikle Geçitkale, Yıldırım, Akova ve Sınırüstü bölgesinde etkili olan sağanak derelerin taşmasına neden oldu.

Su tutmayan Sınırüstü Barajı su ile dolarken derelerden akan su vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Derelerden taşan suyu görmek için civar köylerden vatandaşlar bölgeye akın etti.

Etkili yağışlar Salı gününe kadar devam edecek.

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