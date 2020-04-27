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Doğrusöz son yolculuğuna uğurlandı

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından gazeteci Mustafa Doğrusöz, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Doğrusöz son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Türk basınında birçok görevi yerine getiren ve önceki gün 73 yaşında yaşama gözlerini yuman Mustafa Doğrusöz, dün sabah Lefkoşa İsmail Safa Camii’de kılınan cenaze namazının ardından  Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri katıldı.

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