Doğrusöz son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Türk basınında birçok görevi yerine getiren ve önceki gün 73 yaşında yaşama gözlerini yuman Mustafa Doğrusöz, dün sabah Lefkoşa İsmail Safa Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri katıldı.
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