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Doğrudan uçuşa destek veren İngiliz vekile protesto

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İngiltere’den Ercan’a doğrudan uçuş başlaması talebine destek veren İngiliz milletvekili Iain Duncan Smith’e protesto mektubu gönderildi

Doğrudan uçuşa destek veren İngiliz vekile protesto
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İngiltere’deki havalimanları ile Ercan havalimanı arasında doğrudan uçuş başlaması talebine destek veren İngiliz muhafazakâr politikacı, milletvekili ve eski bakan Iain Duncan Smith’e, seçim bölgesinden 17 seçmenin, “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis’le ortaklaşa bir şekilde, bir protesto mektubu gönderdiği haber verildi.
Londra’nın kuzeydoğusunda bulunan “Chingford and Woodford Green” bölgesini temsil eden Duncan Smith’in, kısa zaman önce kuzey Londra’daki Enfield bölgesinde gerçekleştirilen Kıbrıs Türk kültürel festivalinde konuştuğunu yazan Politis ve diğer gazeteler, festivalde, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs arasında doğrudan uçuş gerçekleştirilmesi için bir kampanya başlatılmasının resmen açıklandığını anımsattı.
Gazete Duncan Smith’in bölgesinden seçmenlerin, protesto mektubunda, İngiliz milletvekilinin tezini “kabul edilemez” olarak nitelendirdiklerini, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’a yönelik doğrudan uçuşların da, uluslararası hukuk göre “yasadışı olduğuna” işaret ettiklerini aktardı.
Seçmenlerin, Duncan Smith’e, ülkesinin hükümetinin Kuzey Kıbrıs’ı tanımadığını anımsattıklarını yazan gazete, seçmenlerin Duncan Smith’e, KKTC’nin 1983 yılında ilan edilmesi sırasında, Margaret Tatcher’in dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e ifade ettiği görüşü anımsattıklarını da ekledi.
 

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