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“Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün kaldırılması girişimini engelledik”

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AP milletvekili Niyazi Kızılyürek, üyesi olduğu Birleşik Sol Grubu’nun çabaları sonucu Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü temelli olarak kaldırılması girişiminin engellendiğini vurguladı

“Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün kaldırılması girişimini engelledik”
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Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, üyesi olduğu Birleşik Sol Grubu’nun (GUE) ortaya koyduğu çaba sonucu Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü temelli olarak kaldırılması girişiminin engellendiğini ve tüzüğün dondurulmuş kalmasını sağladıklarını belirtti.
 Kızılyürek, DİSİ’nin yer aldığı Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) gündeme getirdiği girişime ilişkin görüşmelerde bizzat AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou’nun, böyle bir kararın büyük bir hata olacağını ve Kıbrıslı Türklere yanlış mesajlar vereceğini dile getirerek Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün donmuş kalmasını istediğine dikkat çekti. 

Kızılyürek’in kuzey ofisinden yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nda Doğrudan Ticaret Tüzüğü ile ilgili yaşanan gelişmeler aktarıldı. Bir süreden beridir Doğrudan Ticaret Tüzüğü ile ilgili tartışmaların devam ettiğine dikkat çeken Kızılyürek, uzun yıllardır dondurulan Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü yeniden gündeme getiren DISI partisinin yer aldığı Avrupa Halk Partisi (EPP) olduğunu kaydetti. 

Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün temelli olarak ortadan kaldırılması, yani dondurulmuş olan tüzüğün artık yok sayılması talebine başta kendisinin de içinde yer aldığı, Sol Grup GUE olmak üzere bazı grupların karşı çıktıklarını aktaran Kızılyüerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Avrupa Parlamentosu’nda bu konuda bizzat görüşmeler yapan AKEL Genel Sekreteri AndrosKyprianou Tüzüğün kaldırılmasının büyük bir hata olacağını, Kıbrıslı Türklere yanlış mesajlar vereceğini dile getirerek Doğrudan Ticaret Tüzüğünün donmuş kalmasını istemiştir. Bu görüşleri benimseyen Sol Grup GUE, konunun görüşüldüğü Başkanlar Konferansında Tüzüğün dondurulmuş kalması için ağırlığını koymuştur. Aşırı sağ Kimlik ve Demokrasi (ID) grubunun Tüzüğün ortadan kaldırılmasından yana tavrını eleştiren GUE, diğer grupların da desteğini almayı başarmış ve tüzüğün dondurulmuş kalmasını sağlamıştır.”

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