banner255
banner69
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
406 0
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
22 0
 
Cami yerine çöplük oldu
Cami yerine çöplük oldu
21 0
Garga zirveye kanatlanıyor
Garga zirveye kanatlanıyor
58 0
Mesarya'ya ilk darbe Lapta'dan
Mesarya'ya ilk darbe Lapta'dan
194 0
“Hedefimiz, KKTC’yi marka yapmak”
“Hedefimiz, KKTC’yi marka yapmak”
9 0
Şampiyon zafere sürdü
Şampiyon zafere sürdü
44 0
banner82

Doğaya 85 fidan

banner27

LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne katkı amacıyla gerçekleşen maratona katılan her birey için 1 yıl içerisinde LTB tarafından 1 fidan dikilecek

Doğaya 85 fidan

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) düzenlediği maraton sonrasında her katılımcı için bir fidan dikme çalışmalarına Göçmenköy’de yer alan Nazım İleri Sokak’taki yeşil alanda başladı. 

“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen fidan dikimine farklı yaş gruplarından Lefkoşalı doğaseverler katılırken, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak yurttaşlarla beraber fidan dikti. 

85 fidanının dikiminin yapıldığı etkinlikte Taşkent Doğa Parkı uzmanları ile LTB Park Bahçeler Şubesi yetkilileri de katılımcılara fidan dikimi yöntemleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne katkı amacıyla gerçekleşen maratona katılan her birey için 1 yıl içerisinde LTB tarafından 1 fidan dikileceğini kaydederek “Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” ile iş birliği içerisinde çok güzel bir ilk dikim etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güzel bir dikim etkinliği yaptıklarını ifade eden Harmancı katılan herkese teşekkür ederek, daha yeşil, daha temiz bir çevre için LTB olarak her türlü sorumluluğu aldıklarını ve almayı sürdüreceklerini kaydetti. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.