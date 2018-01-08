Doğal gaza Arabistan ilgisi

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Saudi Aramco, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde faaliyet göstermeye ilgi duydu

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Saudi Aramco şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde (MEB) faaliyet göstermeye ilgi duyduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Suudi Arap mevkidaşları ve petrol şirketi Saudi Aramco yetkilileriyle bir araya geldiğini yazdı.

Gazete Lakkotripis’in Bakanlık yetkilileriyle yaptığı temaslarda, Güney Kıbrıs ile Suudi Arabistan arasında daha fazla temasın olması arzularının dile getirildiğini belirtti.

Lakkotripis’in Saudi Aramco ile olan görüşmesinde ise şirketin, AB üye ülkesi olarak Güney Kıbrıs’ta istikrar olmasından, Güney Kıbrıs’ın jeolojik yapısından ve enerji merkezi olarak sahip olduğu perspektiflerden dolayı sözde “MEB” içerisinde faaliyet göstermeye yönelik ilgisini dile getirdiğini aktaran gazete, tarafların, en iyi işbirliği yönteminin bulunması için diyaloğun sürmesini kararlaştırdığını kaydetti.

Alithia gazetesi ise diplomatik kaynakların verdiği bilgilere göre, Saudi Aramco şirketinin, 2019 yazından önce gerçekleşmesi ihtimali olan dördüncü tur ruhsat ihalesine katılmayı ciddi bir şekilde incelediklerini belirtikliklerini aktardı.

GÜNEY KIBRIS İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA UÇUŞLARIN ARTIRILMASI KARARLAŞTIRILDI

Politis gazetesi “Uçuşlar İçin Yeni Anlaşma” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis’in Suudi Arap mevkidaşıyla bir araya geldiğini yazdı.

Görüşmede, Güney Kıbrıs ile Suudi Arabistan arasındaki mevcut irtibat anlaşmasının güncellenmesinin 2018 yılının ilk yarısına kadar tamamlanması konusunda görüş birliğini kaydeden gazete, ayrıca iki ülkenin Hükümetlerinin, Güney Kıbrıs ile Suudi Arabistan arasındaki doğrudan uçuşların artması için şirketleri teşvik etmesine karar verildiğini belirtti.

