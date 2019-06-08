 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Okullarda yaz tatili başlıyor
Okullarda yaz tatili başlıyor
5 0
Terk edilen bir köy: Balalan
Terk edilen bir köy: Balalan
9 0
 
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
103 0
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
59 0
Kamunun hantallığının fotoğrafı
Kamunun hantallığının fotoğrafı
159 0
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
85 0
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
59 0
banner82

Dizdarlı’nın başhekimlik anıları kitaplaştı

banner27

Lefkoşa Dr Devlet Hastanesi’nde iki buçuk yıl boyunca başhekimlik yapan Dr. Dizdarlı’nın yeni kitabı “Başhekimlik Anılarım” yayımlandı

banner262
Dizdarlı’nın başhekimlik anıları kitaplaştı
banner267

Dr. Bülent Dizdarlı’nın, “Başhekimlik Anılarım” adlı kitabı yayımlandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde  iki buçuk yıl boyunca başhekimlik yapan kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Dizdarlı’nın yeni kitabı, 1 Ekim 2016 ile 1 Şubat 2019 arasındaki dönemi kapsıyor.

Başhekimlik görevi boyunca yaşadıklarını kendi bakış açısıyla kaleme aldığını belirten Dr. Bülent Dizdarlı, yeni kitabının önsözünde “Amacım birilerini eleştirmek, yaptığım ya da yapamadığım işlerin sorumluluğunu başkasına atmak değildir. Gerçek anlamda maksadım, bu zor dönemi bizden sonraki nesillere anlatmaktan başka bir şey değildir. Bu nedenle bazılarını kızdırıp kıracaksam şimdiden geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Ülkenin en büyük hastanesindeki görevinde dört hedef belirlediğini, bunların “hastaneyi tam randevu sistemine geçirmek; hastaneyi yönetim kurulu kararları ile demokratik bir ortamda yönetme alışkanlığını yerleştirmek; Acil Serviste Triaj sistemi kurmak; bahçe ve araç park alanlarının yeniden düzenlenmesi” olduğunu kaydeden Dizdarlı, kitabında bu hedefleri doğrultusundaki çalışmalarına da yer verdi.

6 KİTABI DAHA VAR

Çok yönlü kişiliğiyle tanınan ve şubat başında emekliye ayrılan Dr. Bülent Dizdarlı’nın “Dünyanın Merkezinde Hayatla Polemik”, “Güneşe Kaçmak”, “İmhotep’in İzinde 50 Cefa 50 Deva”, “Kuyu Mezarları Ülkesi”, “Efsaneden Doğan Efsane-Mustafa Defteralı” ve “Lale-Uzak Çocuklar” adlı kitapları da bulunuyor.

Işık Kitabevi yayınlarından çıkan “Başhekimlik Anılarım”, 333 sayfa.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.