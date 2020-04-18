Dizdarlı'dan ders çıkarılacak paylaşım

Dünyda hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını ile ilgili ülkemizde yürütülen çalışmalar konusunda zaman zaman görüşlerini paylaşan eski başhekim Dr. Bülent Dizdarlı az önce sosyal paylaşım sayfasından yaptığı paylaşımla çok önemli bir uyarı yaptı.

Dizdarlı, bbc.com adresinden aldığı Japonya'ya bağlı Hokkaido adanın koronavirüsle yaptığı mücadeleyle ilgili bir haberi paylaşarak bundan ders çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

İşte Dizdarlı'nın paylaşımı:

HOKKAİDO'nun KORONA SÜRÜVENİ

Hokkaido , Japonya’yı oluşturan adalardan biridir. Dört milyonu aşan bir nüfusu vardır ve bir nevi otonomiyle yönetilir .

Hakkaido, Covit-19 ile tanışmaya başladığında bu yerel yönetim , hemen dış teması kesmiş , adayı dışarıdan girişlere kapatmış ve ada içinde de teması azaltmak için elzem yerler hariç her yeri kapatarak insanların kendi kendilerini evlerinde izole etmesini istemiştir. ( AYNI BİZİM GİBİ)

Adada bulunan ve belirti verenler hemen teste tabi tutulmuş, bulaş ihtimali olanlarda testlerle kontrol edilip hasta olanlar karantinaya alınmış. Bir ayın sonunda Bu sayede bir gün 3 bir gün 2 bazende sıfır vaka bularak günler geçmiş. Alınan bu tedbirler hemen işe yaramış Covid19 ada üzerinde pandemi yaratmamıştır. ( AYNI BİZİM GİBİ).

Tabi bu durum yerel yönetimin öz güvenini artırmış. “Biz bu işi başardık. Olabilecek tek tük vakanın hakkından da mükemmel sağlık servislerimiz hakkından gelir” diye düşünerek. Ulaşım hariç tüm sektörleri açmaya başlamışlar. Bu sırada merkezi yönetim “Açmayın, Önce geniş kitlelere test yapın “demişse de derdini anlatamamış.

Sonra maalesef günde 300 vakaya çıkan seriler oluşmaya başlamış . Üstelikte dışardan gelen olmadığı halde. Ve sağlık servisleri çökmüş. Merkezi hükümet tüm olanakları ile adaya gelmiş. Halkı tekrar izole etmeye başlamışlar Evlerine kapatmışlar ama tabi büyük bedeller karşılığı...

Bunu neden mi anlattım. Hani bu adanın hikayesi bizimki gibi başladı ya. Bizim sonumuz da onlarınki gibi olmasın diye

Habir de bu hikayenin orjinalini BBC .Com dan bulabilirsiniz. Yani kafamdan atmadım

Sağlıkla kalın