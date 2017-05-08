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Diyabet Derneği'nin afiş yarışması sonuçlandı

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Diyabet Derneği’nin 2016-2017 eğitim döneminde meslek liseleri arasında düzenlediği “Diyabet ve Obezite” temalı afiş yarışması sonuçlandı. Ödüller perşembe günü dağıtılacak.

Diyabet Derneği'nin afiş yarışması sonuçlandı
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Diyabet Derneği’nden yapılan açıklamaya göre yarışmaya Atatürk Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi ile Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’den toplam 46 öğrenci 54 eserle katıldı.

Yarışmaya katılan eserler, seçici kurul üyeleri Yücel Yazgın ve Raif Kızıl tarafından değerlendirildi.

Jürinin değerlendirmesine göre, Gazimağusa Endüstri Meslek Lisesi’nden Öznevir Yılmaz ile Atatürk Meslek Lisesi’nden Ahmet Keskin ve Çise Gingi’nin eserleri ödül almaya layık görüldü.

Jüri, Atatürk Meslek Lisesi’nden Buğse Karacan’ın eserini de mansiyon ödülüne layık gördü.

Katılım belgeleri ve kazananlara ödülleri Diyabet Derneği salonunda Perşembe günü saat 14.30’da yapılacak törenle verilecek.

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