'Diva'nın kemancısına üç ay hapis

Keman kutusu içerisinde 2 gram 500 miligram “Met-Anfetamin ile 5 gram 625 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un kemancısı Fahrettin Ünlüce, üç...

Keman kutusu içerisinde 2 gram 500 miligram “Met-Anfetamin ile 5 gram 625 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un kemancısı Fahrettin Ünlüce, üç ay hapse mahkum edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçları altında dört davadan yargılanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un kemancısı Fahrettin Ünlüce hakkındaki davada dün karar okundu.

Başkan Ömer Güran, Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı ve Yargıç Alev Ulunay’ın oy birliği ile vermiş olduğu kararı okuyan Yargıç Alev Ulunay, 18 Temmuz tarihinde KKTC’ye gelen sanığın üzerinde narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu arama yapıldığını ve yapılan aramada sanığa ait keman kutusu içerisinde 2 gram 500 miligram “Met-Anfetamin ile 5 gram 625 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Sanığın gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, uyuşturucu maddeyi İzmir’de 500 TL’ye satın aldığını itiraf ettiğini kaydeden Ulunay, sanığı yargılandığı dört davadan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Ulunay, sanığa ceza verirken uyuşturucu maddelerin türünü, miktarını ve ithal amacını göz önünde bulundurduklarını, sanığın uyuşturucuyu kendi kullanımı için tasarruf ettiğine kanaat getirdiklerini söyledi. Ulunay, sanığı mahkum olduğu davalardan 3 ay süre ile hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.