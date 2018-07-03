Dışişleri müsteşarlığına Onar getirildi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Güneş Onar atandı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Güneş Onar getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Onar, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığında diplomat olarak çalıştı; KKTC Washington Temsilciliğinde diplomat olarak dışı görev yaptı; Annan Planı döneminde müzakerelerde görev yaptı; 2010 yılında Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan müzakere heyetinin üyesi oldu ve müzakerelere katıldı.

Güneş Onar, bir süredir Cumhurbaşkanlığı’nda Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürlüğü görevini yapmaktaydı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuyla ilgili açıklamasında, “Dış politika, diplomasi ve Kıbrıs sorunu bağlamında hem eğitimi hem de tecrübesi ile işinin ehli olduğunu bildiğim Onar'ın liyakat ilkesine uygun olarak görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum. Memlekete hayırlı olsun” dedi.



GÜNEŞ ONAR

1974 doğumlu olan Güneş Onar, Türk Maarif Koleji'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli basın-yayın kuruluşlarında muhabirlik, haber müdürlüğü ve editörlük yaptı.

2003 yılında Üçüncü Sekreter olarak Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başladı. Annan Planı müzakere sürecinde, çalışma grupları ve teknik komitelerde görev aldı.

2004 yılında Pakistan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde 3 ay, 2005 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda 7 ay süreyle eğitim programına katıldı. 2006 yılında KKTC Washington Temsilciliği'nde görevlendirildi. 2010 Nisan ayında Washington Temsilciliği’ndeki süresini tamamlayıp Dışişleri Bakanlığı’na dönen Güneş Onar, 2010 yılı Mayıs ayında Müzakere Heyetinde görevlendirildi.

Onar, Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığında Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürlüğü de yaptı.

İyi derecede İngilizce bilen Güneş Onar evli olup iki çocuğu vardır.

