Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücü'nün görev süresiyle ilgili açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili kararında Kıbrıs’ta devam eden müzakere süreci ve liderlerin sağladığı...

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili kararında Kıbrıs’ta devam eden müzakere süreci ve liderlerin sağladığı ilerlemelerden memnuniyet duyduğuna da vurgu yapmasının müzakerelerin seyrine olumlu yansıyacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Güvenlik Konseyi’nin güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi çağrısı yaptığına işaret edilerek, “Kıbrıs Türk tarafı olarak mevcut müzakerelere paralel olarak gerek adada yaşayan iki halkın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik, gerek iki halkı birbirine yakınlaştıracak, gerekse iki taraf arasında işbirliğine imkan sağlayacak adımların atılmasına önem atfetmekteyiz” ifadesine yer verildi.

Güven artırıcı önlemlerin adada nihai bir anlaşma sağlanmasına ve varılacak anlaşmanın uygulanmasına önemli katkısı olacağı inancında olduğunu ifade eden bakanlık, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyonlara ilişkin yapılan atfa ise “esas metin” yerine “gözlemler” kısmında yer verilmiş olmasının, Kıbrıs Türk halkının yaşamını her alanda doğrudan ve olumsuz etkilemekte olan kısıtlamaların “görmezden gelinmesi” anlamını doğurduğunu kaydetti.

BM Güvenlik Konseyinin adadaki BM Barış Gücü’nün görev süresini 31 Ocak 2016 tarihine kadar uzatan ve dün oybirliği ile kabul edilen kararını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı, “Kıbrıs’ta kapsamlı bir anlaşma sağlanması amacıyla yeniden başlayan müzakere sürecinden ve liderlerin ortaya koymakta oldukları çaba ve sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyulduğuna” ilişkin ifadeye dikkat çekti.

Güvenlik Konseyi’nin tarafları ortaya çıkan mevcut fırsatın kararlılıkla değerlendirilmesi yönünde cesaretlendirmesinin müzakerelerin seyrine olumlu olarak yansıyacağına inanç belirten bakanlık, açıklamada şunları kaydetti:

“Bu vesileyle, Kıbrıs Türk tarafının, BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde, yerleşmiş BM parametreleri, iki taraf arasında varılan uzlaşılar ve 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama temelinde müzakerelerin iki tarafın da üzerinde mutabık kalacağı bir anlaşmayla sonuçlandırılması yönündeki kararlılığını en güçlü şekilde koruduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır.

Güvenlik Konseyi Kararı’nda güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi çağrısı yapılmaktadır. Kıbrıs Türk tarafı olarak, mevcut müzakerelere paralel olarak gerek Ada’da yaşayan iki halkın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik, gerek iki halkı birbirine yakınlaştıracak, gerekse iki taraf arasında işbirliğine imkan sağlayacak adımların atılmasına önem atfetmekteyiz. Güven artırıcı önlemlerin Ada’da nihai bir anlaşma sağlanmasına ve varılacak anlaşmanın uygulanmasına önemli katkısı olacağı inancındayız.

Kararda her yıl mutat olduğu üzere BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile ilgili son (S/2015/517) Raporu’nun memnuniyetle karşılandığı ifade edilmektedir. Bu noktada Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyonlara ilişkin yapılan atfa esas metin yerine “Gözlemler” kısmında yer verilmiş olması nedeniyle konuyla ilgili kaygılarımız BM nezdinde kayda geçirilmiştir.

Bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının yaşamını her alanda doğrudan ve olumsuz etkilemekte olan kısıtlamaların görmezden gelinmesi anlamını doğurmaktadır. Ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması hususundaki çekinceleri New York’ta yapılan görüşmelerde vurgulanmıştır.”